MONTE ARGENTARIO – A lanciare l’allarme è Marco Nieto, capogruppo di Svolta per l’Argentario, che torna sul tema delle interruzioni di elettricità a Monte Argentario. «Fino a qualche tempo fa, un’interruzione di corrente veniva archiviata come un inconveniente passeggero – spiega -. Oggi, però, la sensazione condivisa da residenti, commercianti ed esercenti è ben diversa: le interruzioni stanno tornando a farsi troppo frequenti, risvegliando il ricordo fin troppo fresco del disastroso blackout che ci coinvolse ad agosto 2024».

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Il ricordo del blackout del 2024

Nieto ripercorre le conseguenze di quelle giornate: «La catena del freddo spezzata, tonnellate di merci deteriorate nei frigoriferi di ristoranti e alimentari, attività costrette a chiudere nel momento più importante della stagione e un danno economico ingente che ha gravato pesantemente sui bilanci di chi vive di turismo e commercio». A questo, aggiunge, si sommarono i disagi per i residenti, «con anziani e persone fragili bloccati in casa senza aria condizionata e, in molte zone di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, persino senza acqua a causa del blocco delle pompe di sollevamento».

Il sistema sotto stress in estate

Il capogruppo punta il dito sulla fragilità della rete nei mesi estivi: «Durante l’estate, l’aumento della popolazione residente e i picchi di consumo legati alla climatizzazione mettono a dura prova un sistema che soffre il forte stress termico sui cavi sotterranei e sulle cabine di trasformazione».

Le richieste ai gestori

Da qui l’appello per un intervento definitivo. «È fondamentale pretendere la messa in sicurezza e l’ammodernamento definitivo – conclude Nieto -. Servono garanzie chiare dai gestori, un potenziamento delle squadre di pronto intervento già dislocate sul territorio per ridurre i tempi di ripristino e una pianificazione di interventi strutturali non più rinviabili».