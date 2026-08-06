GROSSETO – Non si fermano le ricerche di Angelo Corghi, l’uomo di 80 anni di cui si sono perse le tracce a Grosseto il 3 agosto. A distanza di alcuni giorni non ci sono ancora notizie, e la prefettura di Grosseto ha diffuso una scheda con i dettagli utili a riconoscerlo, nella speranza che qualcuno possa averlo avvistato.

I segni distintivi diffusi dalla Prefettura

Angelo Corghi è alto un metro e 73 centimetri, pesa circa 65 chili, ha carnagione chiara, occhi verdi, capelli bianchi e lunghi legati con un codino e barba bianca folta. Al momento della scomparsa indossava jeans blu, una polo blu, scarpe da ginnastica blu, un cappello bianco, mascherina chirurgica e guanti in lattice. L’uomo cammina con l’aiuto di un bastone. L’ultimo avvistamento risale al “Compro oro” di via Matteotti.

Come segnalare

Chiunque dovesse avvistarlo o avere informazioni utili è invitato a contattare immediatamente la stazione dei carabinieri di Grosseto, al numero 0564.390041. Nei giorni scorsi il segnale del suo telefono era stato agganciato nella zona di via Aurelia nord, per poi scomparire di nuovo. L’uomo era uscito di casa lunedì mattina per recarsi all’Inps, ma aveva poi cambiato strada facendo perdere le proprie tracce.

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