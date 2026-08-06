PORTO ERCOLE – La nuova soluzione dei cassonetti non accontenta affatto tutti. Tra le persone che si sentono più colpite da questa scelta, c’è un albergatore, che racconta quanto questa scelta impatti sul soggiorno dei suoi ospiti. «Gestisco una struttura ricettiva a Porto Ercole – racconta – Ho scelto di lavorare in uno dei luoghi più belli d’Italia, dove il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia locale e dove l’accoglienza dovrebbe essere un valore condiviso da tutti. Eppure, da tempo, ogni mattina si ripete la stessa scena».

«Alle cinque del mattino, almeno 2 volte a settimana, arriva il camion incaricato di svuotare i cassonetti seminterrati del vetro collocati a pochi metri dalla nostra struttura – ricorda rammaricato l’albergatore – Si trovano appena a due metri. Non a duecento. A due».

Ma, ovviamente, non c’è solo la raccolta del vetro. «Ogni mattina alle 6:30, poi alle 7:00, tocca al camion dell’umido, della plastica, del cartone ecc. ecc. – ricorda – Chiunque abbia assistito almeno una volta a questa operazione sa bene di cosa stiamo parlando: si parte dal rumore metallico del sollevamento, e si arriva al fragore di centinaia di bottiglie che si infrangono e si scontrano tra loro, poi il tonfo del contenitore che viene svuotato e riposizionato. Insomma, un “concerto” assordante che dura pochi minuti, ma che basta a svegliare decine di persone ospiti della struttura».

«Gli ospiti vengono per stare bene e dormire in pace»

«Ospiti che hanno scelto Porto Ercole per riposare – ribadisce l’albergatore – per godersi il mare, per vivere il fascino dell’Argentario. Persone che magari hanno viaggiato per ore, famiglie con bambini, coppie in vacanza, lavoratori che cercano qualche giorno di tranquillità. Tutti improvvisamente catapultati fuori dal sonno da un rumore che, a quell’ora, sembra amplificato dal silenzio della notte».

L’albergatore ci tiene a mettere in chiaro che non è in discussione la necessità della raccolta differenziata. «Nessuno contesta neanche il lavoro degli operatori ecologici, che svolgono un servizio essenziale per la comunità – ricorda – La questione è un’altra: è davvero necessario effettuare lo svuotamento a orari del genere in una località turistica che vive di ospitalità?»

«In molte città italiane si cerca di conciliare le esigenze del servizio con quelle dei residenti e delle strutture ricettive – puntualizza – Qui sembra invece che il diritto al riposo venga considerato un dettaglio secondario».

All’hotel arrivate anche recensioni negative proprio per la questione della raccolta rifiuti

I clienti della struttura si sono lamentati del fragore della raccolta rifiuti in quegli orari. «Ogni recensione negativa che parla di rumori notturni non danneggia soltanto una singola attività – ricorda – Danneggia l’immagine di Porto Ercole. Danneggia il lavoro di chi investe nel territorio. Danneggia una destinazione che dovrebbe distinguersi per qualità dell’accoglienza e attenzione al visitatore».

«La domanda che rivolgiamo all’amministrazione comunale e al gestore del servizio è semplice e ragionevole: è possibile ripensare gli orari di svuotamento dei cassonetti nelle aree a forte vocazione turistica? – dice l’albergatore – Non chiediamo privilegi. Chiediamo buon senso».

«Perché una località che vive di turismo dovrebbe fare tutto il possibile per garantire ai suoi ospiti ciò che cercano quando arrivano qui: bellezza, serenità e riposo – conclude – E perché nessuno dovrebbe essere costretto a spiegare a un ospite che la giornata a Porto Ercole inizia alle cinque del mattino, non per ammirare l’alba sul mare, ma per il fragore di un camion che svuota il vetro sotto la finestra della sua camera».