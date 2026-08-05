GROSSETO – Un uomo è stato trovato morto all’interno di una casa. L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, 5 agosto, quando è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, insieme ai militari del reparto scientifico dell’Arma, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto e chiarire le circostanze della morte.

Accertamenti in corso

L’abitazione si trova all’interno di una palazzina di tre piani situata in una zona residenziale della città. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull’identità della persona trovata senza vita né sulle cause del decesso.

Gli accertamenti dei carabinieri sono in corso e serviranno a fare piena luce sulla vicenda.

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