GROSSETO – Un uomo nudo coperto di sangue e privo di sensi è stato trovato ieri sera, verso le 19, in via Saffi a Grosseto. Si trovava a terra, sdraiato in mezzo alla strada davanti al Bastione Maiano. Indossava soltanto una camicia strappata, mentre il resto del corpo era scoperto. Il corpo era coperto di sangue.

Le ipotesi sull’accaduto

Al momento non è chiaro cosa sia successo. Non si sa se l’uomo sia stato inseguito e picchiato oppure se sia caduto battendo la testa, magari perché in stato confusionale. Alcune tracce di sangue sono state trovate anche sul palo di un cartello stradale e sullo spigolo di un muro, un dettaglio che alimenta i dubbi sulla dinamica. Resta da chiarire anche il motivo per cui l’uomo non indossasse i pantaloni.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti la Polizia municipale e l’ambulanza con gli operatori della Misericordia, che hanno prestato le prime cure. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a ricostruire quanto avvenuto e a chiarire se ci sia stata o meno un’aggressione.

(Foto L. Mancineschi)