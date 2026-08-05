GROSSETO – Non è la prima volta che succede, ma ogni volta ci si stupisce perché non è mai così semplice intervenire sui prezzi finali dei carburanti. A Grosseto, dove da tempo i prezzi sono tra i più bassi d’Italia, il nuovo ribasso della quotazione del greggio ha dato il via a una nuova spinta verso il basso, dopo settimane con i carburanti abbondantemente sopra i 2 euro.

Come sempre, a dare il via e ad abbassare sensibilmente i prezzi di benzina e gasolio è stata Conad che, nei due distributori di Grosseto, via Bulgaria e via Scansanese, ha fissato i prezzi più bassi della città.

Stiamo parlando di 1,898 euro per la benzina e 1,978 euro per il gasolio. Si tratta di prezzi sotto i due euro che non si vedevano da tempo.

Nel frattempo prosegue lo sconto di 17 centesimi soltanto sul diesel, prorogato dal Governo fino al 25 agosto. La situazione internazionale continua a preoccupare, soprattutto per il conflitto tra Stati Uniti e Iran e per le ripercussioni sullo Stretto di Hormuz, con una grave instabilità sul prezzo del petrolio e dei combustibili fossili.