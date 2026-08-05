FOLLONICA – «Apprendo con rammarico la decisione di non organizzare quest’anno il Memorial Alessio Galgani, un appuntamento importante per la città e per il ricordo di Alessio. Una scelta difficile da comprendere, soprattutto perché il Comune aveva garantito e completato gli interventi necessari nei tempi previsti».

Il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani interviene dopo il comunicato degli organizzatori del Memorial.

«L’amministrazione aveva assunto un impegno preciso e lo ha rispettato, individuando le risorse economiche e completando i lavori programmati. Per questo sorprende la decisione assunta. Nel comunicato non viene chiamato in causa direttamente il Comune, ma, se si volesse lasciare intendere una responsabilità dell’Amministrazione, si tratterebbe di una ricostruzione che non corrisponde ai fatti».

Il sindaco evidenzia inoltre che «agli uffici comunali non sono mai arrivate segnalazioni formali sulle criticità che avrebbero impedito lo svolgimento della manifestazione».

«Non sono pervenute note, Pec, e-mail o altre comunicazioni ufficiali che rappresentassero l’impossibilità di organizzare il Memorial. Chi gestisce un’area pubblica in convenzione con il Comune ha il dovere di segnalare tempestivamente e formalmente eventuali problemi, così da consentire all’Ente di intervenire. Prima si fanno le segnalazioni agli uffici competenti, poi, se necessario, si rende pubblica la vicenda. Non il contrario».

«Ho sempre creduto nella Play Area e l’ho difesa anche di fronte a diffide, esposti e denunce in procura, perché ne riconosco il valore sociale e sportivo. Per questo mi dispiacerebbe se si volesse far ricadere sull’amministrazione una responsabilità che, nei fatti, non esiste».

«Esprimo infine la mia vicinanza al signor Galgani e alla famiglia di Alessio. Il Memorial rappresenta un momento di ricordo che merita rispetto e collaborazione, non polemiche. Il Comune continuerà a sostenere la memoria di Alessio, nel rispetto dei rapporti istituzionali e delle regole di collaborazione che devono sempre caratterizzare chi opera in convenzione con l’Ente».