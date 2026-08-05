FOLLONICA. Gli incontri si sono tenuti di recente. Da una parte i rappresentanti dell’Associazione Viale Italia, e il suo Presidente Ivan Grotto, dall’altra l’Amministrazione comunale di Follonica, rappresentata dall’Assessore Poggetti e dal Consigliere Aloisi.

«Al centro del confronto, la volontà comune di collaborare in modo sinergico per la tutela, la cura e il rilancio di una delle zone più vitali e frequentate della nostra città» racconta l’associazione in un comunicato.

«L’incontro è stato innanzitutto l’occasione per esprimere un sincero ringraziamento all’Amministrazione comunale e alle forze dell’ordine per l’importante impegno profuso nel presidiare il litorale, con la collaborazione della Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera e la Polizia Municipale – ricorda l’associazione – La presenza dei vigili e del personale di controllo nelle zone della spiaggia libera rappresenta infatti un presidio fondamentale per garantire la sicurezza, il rispetto delle regole e la tranquillità di tutti i cittadini e dei turisti che vivono e frequentano il mare di Follonica».

Le priorità per il futuro: cura del Viale e della Pineta

Accanto al plauso per le azioni di sicurezza intraprese, i rappresentanti dell’Associazione Viale Italia hanno portato al tavolo delle istituzioni alcune istanze prioritarie per il miglioramento dell’area.

Focalizzandosi in particolare su: «Sicurezza stradale e mobilità sostenibile – elencano dall’associazione – Con la richiesta di intensificare i controlli sul rispetto dei limiti di velocità in Viale Italia, ricordando che si tratta di una zona con limite a 30 km/h. La presenza della pista ciclabile a ridosso delle abitazioni che costeggiano il lungomare richiede infatti la massima attenzione a tutela di pedoni e ciclisti».

Altra questione centrale: la pulizia e il decoro urbano. «Abbiamo fatto presente la necessità di intensificare gli interventi di spazzamento e gestione dei rifiuti per mantenere Viale Italia e le aree limitrofe sempre accoglienti e decorose» dicono dall’associazione.

Sulla manutenzione e cura del verde: «Abbiamo ricordato quanto siano necessari interventi mirati alla salvaguardia e al decoro della Pineta e delle alberature del viale, risorsa naturale e patrimonio inestimabile della zona».

Allo stesso modo è stato richiesto anche un potenziamento dell’illuminazione notturna: «Un’adeguata illuminazione nelle ore serali e notturne – ricordano – per valorizzare la bellezza dei luoghi, favorire il passeggio in sicurezza e prevenire situazioni di degrado».

«Il confronto con l’Amministrazione è stato positivo e costruttivo – dichiarano i rappresentanti dell’Associazione – Ringraziamo per l’attenzione dimostrata sulla sicurezza delle spiagge libere, elemento essenziale per la vivibilità della zona. Allo stesso tempo, confidiamo che l’attenzione verso la cura della Pineta, la pulizia e l’illuminazione possa tradursi presto in azioni concrete per valorizzare al meglio Viale Italia».

«Gli incontri si sono conclusi con la reciproca intenzione di proseguire il dialogo con appuntamenti periodici – ricordano dall’associazione – per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e continuare a lavorare insieme per il bene di una delle zone più belle e frequentate, oltre che importanti dal punto di vista turistico della città».