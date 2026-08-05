GROSSETO – Una donna di 35 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa sera a Grosseto, in via Mastroianni. La richiesta di soccorso è arrivata alla centrale del 118 alle 20.38. La donna potrebbe aver tamponato un’auto in sosta.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Grosseto e l’ambulanza della Misericordia di Grosseto. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata all’ospedale della Misericordia di Grosseto in codice giallo, che indica una situazione di media criticità.

I rilievi

Presenti anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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