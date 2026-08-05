GROSSETO – Incidente stradale nella notte lungo la Strada delle Collacchie, nel territorio comunale di Grosseto, dove un’autovettura è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che al loro arrivo hanno trovato i tre giovani occupanti già fuori dall’abitacolo. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area dell’incidente, così da consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza.

I feriti trasportati in ospedale

Il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure ai tre ragazzi coinvolti nel sinistro, disponendone successivamente il trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento non sono state rese note le loro condizioni.

Rilievi affidati alla Polizia Municipale

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Municipale di Grosseto, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’uscita di strada e ha gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.