ISOLA DEL GIGLIO – Un minore è rimasto coinvolto in un incidente in mare all’Isola del Giglio, in località Torre del Campese. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando il 118 è stato attivato alle 18.26 per prestare i primi soccorsi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia del Giglio e la Guardia costiera. Vista la necessità di un trasporto rapido, è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato il minore all’ospedale di Grosseto in codice giallo.

Al momento non sono note le cause dell’incidente né le condizioni precise del giovane, che è comunque stato trasferito in una situazione non ritenuta di massima gravità. Saranno gli accertamenti a chiarire la dinamica di quanto avvenuto lungo il litorale del Campese.

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