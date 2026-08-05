GROSSETO. Prosegue il percorso di mediazione tra l’Amministrazione comunale e l’U.S. Grosseto in merito alla concessione dell’impianto sportivo polivalente di Roselle. Un confronto che il Comune intende portare avanti nel rispetto di regole già definite e oggi ribadite, mantenendo inalterati i principi di tutela dell’interesse pubblico. Su questi princìpi si basa la delibera approvata oggi dalla Giunta comunale con la quale viene autorizzato il dirigente competente, insieme al legale incaricato dall’Ente, a partecipare alle ulteriori sedute di mediazione, subordinando comunque la prosecuzione della procedura al rispetto delle condizioni già stabilite dall’Amministrazione e rese adesso ancora più precise.

La Giunta ha stabilito infatti che la società biancorossa dovrà presentare entro le ore 12 di mercoledì 12 agosto 2026 una fideiussione bancaria o assicurativa valida, efficace e conforme ai requisiti previsti dalla normativa e dagli indirizzi fissati dall’Amministrazione. Il mancato rispetto del termine, oppure la presentazione di una garanzia non valida, inefficace o non conforme, farà venir meno la disponibilità del Comune a proseguire il percorso di mediazione. La delibera approvata ripercorre il lavoro svolto dall’Amministrazione nelle ultime settimane. Dopo l’intesa raggiunta nella seduta del 16 luglio, il Comune ha richiesto tutta la documentazione necessaria al perfezionamento dell’accordo e ha sottoposto la fideiussione presentata dalla società a puntuali verifiche tecniche e amministrative.

Gli accertamenti hanno evidenziato criticità sulla garanzia prodotta, inducendo l’Ente ad approfondire ogni riscontro con gli organismi competenti e ad assumere tutte le iniziative necessarie a tutela del patrimonio comunale. La delibera evidenzia inoltre come l’Amministrazione abbia valutato con attenzione anche gli aspetti economici della vicenda.

L’operazione consentirebbe infatti al Comune di poter disporre di un considerevole risparmio economico derivante dalle entrate dei canoni mensili connessi alla concessione dell’impianto sportivo.

Pur prendendo atto che l’U.S. Grosseto ha provveduto al pagamento della rata del canone relativa al mese di agosto, pari a 13.508,32 euro, il Comune conferma che il percorso di mediazione potrà quindi proseguire solo a fronte della piena regolarità degli impegni economici assunti dalla società, della presentazione della documentazione richiesta e di una fideiussione valida, conforme ed efficace.

L’obiettivo è garantire la continuità dell’attività sportiva, salvaguardando al tempo stesso gli interessi patrimoniali e finanziari dell’Ente. La delibera ribadisce che il Comune continua a perseguire una soluzione conciliativa esclusivamente se questa possa garantire la continuità dell’attività sportiva, la salvaguardia del patrimonio comunale e la sostenibilità economico-finanziaria del rapporto, senza alcun riconoscimento delle pretese avanzate dalla controparte e senza rinunciare alla tutela delle proprie ragioni nelle sedi competenti.

Nelle more della conclusione della procedura di mediazione, viene inoltre autorizzata temporaneamente U.S. Grosseto 1912 a proseguire l’organizzazione e la gestione delle attività sportive nell’impianto comunale, al fine di evitare interruzioni del servizio e garantire la continuità delle attività, restando ferme tutte le riserve dell’Ente e la possibilità di adottare ogni provvedimento necessario qualora non vengano rispettate le condizioni previste.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna dichiara al riguardo: “L’Amministrazione ha agito con responsabilità e rigore, perseguendo un unico obiettivo: tutelare l’interesse pubblico. Abbiamo mantenuto aperto il dialogo perché crediamo che una soluzione condivisa sia preferibile al contenzioso, ma ciò può avvenire solo nel pieno rispetto delle regole e con adeguate garanzie per il Comune. Continueremo a lavorare per assicurare la continuità dell’attività sportiva, senza mai arretrare nella difesa del patrimonio comunale e della legalità amministrativa”.