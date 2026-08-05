GROSSETO – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, 5 agosto 2026, per un incendio divampato in un’area rurale, lungo la Strada delle Sante Mariae.

Le fiamme hanno interessato una zona agricola coltivata, minacciando di estendersi rapidamente ai terreni vicini, complici le alte temperature e la vegetazione secca della stagione.

Provvidenziale e tempestivo è stato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte prontamente due squadre de La Racchetta, una squadra della Vab (Volontari antincendi boschivi) e i Vigili del Fuoco.

Grazie alla rapida e coordinata azione delle forze in campo, l’incendio è stato circoscritto e domato prima che potesse prendere troppo piede o minacciare le strutture vicine. Gli operatori si sono poi dedicati alle operazioni di bonifica e allo spegnimento degli ultimi focolai per mettere definitivamente in sicurezza l’area.