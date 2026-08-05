CAPALBIO – Sempre alta l’attenzione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sul bacino del fiume Albegna nel sud della provincia di Grosseto, con un nuovo intervento di manutenzione ordinaria sul fosso Mortello, in località Giardino, nel comune di Capalbio.
Il Consorzio ha eseguito un classico sfalcio della vegetazione in eccesso lungo la sezione idraulica del fosso, per garantire il regolare deflusso delle acque e ridurre il rischio di criticità idrauliche.
L’intervento rientra nel piano delle attività di bonifica ed è stato realizzato nel pieno rispetto delle direttive della Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d’acqua.