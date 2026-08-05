GIGLIO. “La Regione Toscana segue con attenzione, fin dall’inizio, la situazione che interessa i collegamenti marittimi con l’Isola del Giglio perché è per noi fondamentale garantire la mobilità dei turisti diretti che avevano già effettuato prenotazioni all’Isola del Giglio e assicurare la continuità dei collegamenti, anche se la compagnia Maregiglio è un’impresa privata che opera sul libero mercato e con la quale la Regione Toscana non intrattiene rapporti contrattuali”, a dirlo l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, a seguito del prolungarsi delle criticità nei collegamenti per l’isola nate dal prolungarsi delle attività di manutenzione sulla nave della compagnia Maregiglio che abitualmente effettua la tratta Giglio-Porto Santo Stefano, sostituita con un altro natante che non effettua trasporto auto.

“Pur non avendo responsabilità dirette – prosegue Boni – abbiamo ritenuto necessario attivarci per contribuire a ridurre i disagi per residenti, lavoratori e visitatori, soprattutto in un periodo di particolare afflusso verso l’isola. Per questo abbiamo chiesto a Toremar, concessionaria del servizio pubblico marittimo della Regione Toscana, di effettuare un servizio straordinario per conto di Maregiglio nelle giornate di sabato e domenica 8-9 agosto, con una coppia di corse aggiuntive al termine del servizio ordinario”.

L’assessore spiega inoltre che la Regione continuerà a monitorare quotidianamente l’evolversi della situazione, mantenendo un costante raccordo con tutti i soggetti coinvolti, fino al pieno ripristino del servizio da parte della compagnia interessata, previsto nei prossimi giorni. “La priorità – conclude – resta quella di garantire collegamenti affidabili e la migliore tutela possibile per cittadini, residenti e turisti che scelgono l’Arcipelago Toscano”.