Foto di repertorio

ORBETELLO – Incidente stradale nella notte lungo la corsia nord della strada statale 1 Aurelia, in località Orbetello Scalo, dove un’autovettura si è ribaltata sulla carreggiata per cause ancora in corso di accertamento.

(Foto d’archivio)

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Orbetello. All’arrivo delle squadre di soccorso, l’unico occupante del veicolo era già riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area interessata, consentendo lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza.

Il trasporto in ospedale

Il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure al conducente, disponendone il successivo trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

Rilievi e viabilità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro e hanno gestito la viabilità lungo il tratto dell’Aurelia interessato dall’incidente durante le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo. Le cause del ribaltamento sono al vaglio delle forze dell’ordine.