GROSSETO – Sono ancora in corso le ricerche di Angelo Corghi, l’uomo di 80 anni scomparso da due giorni a Grosseto: se ne sono perse le tracce il 3 agosto. Il segnale del suo telefono sarebbe stato agganciato dopo la scomparsa nella zona dove si trova Obi casa, in via Aurelia nord. Sul posto si sono subito diretti i carabinieri, che però non l’hanno trovato. Nel frattempo il segnale è scomparso nuovamente: forse il telefono è stato spento o si è scaricato.

Le ultime tracce

L’uomo era uscito di casa lunedì mattina per recarsi all’Inps. Si è effettivamente diretto verso gli uffici, ma non sembra essere mai entrato. Anzi, una volta arrivato ha cambiato strada, facendo perdere le proprie tracce. Potrebbe aver avuto un momento di smarrimento, non ricordando dove si trovasse.

Le ricerche

Angelo Corghi si muove autonomamente, ma aiutato da un bastone. Sembra dunque strano che sia riuscito a percorrere tutta questa strada e ad allontanarsi tanto da casa. La famiglia lo sta cercando da giorni, insieme alle forze dell’ordine. Chi lo dovesse avvistare chiami immediatamente i carabinieri.

L’abbigliamento

L’uomo era vestito con berretto beige, maglietta blu, jeans lunghi, mascherina, guanti e il bastone. Se lo avvistate chiamate il 112.

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