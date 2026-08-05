FOLLONICA – Nuove casine dell’acqua nei comuni di Montieri e Follonica. Sono state inaugurate oggi, mercoledì 5 agosto, dal vicesindaco di Montieri Massimo Biagini e dal sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani con il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai. Le nuove casine dell’acqua in via Puccini a Boccheggiano e in via Litoranea a Pratoranieri rappresentano un servizio in più a favore della comunità, un ulteriore passo avanti per la sostenibilità ambientale e una nuova tappa del percorso portato avanti con impegno dal Fiora e dai Comuni soci per rispondere positivamente ai bisogni del territorio. Presenti alle due inaugurazioni tanti cittadini.

Montieri è a quota 2 casine dell’acqua, in arrivo la terza

«La seconda casina nel Comune di Montieri è un’ulteriore spinta al consumo della nostra acqua e al necessario ed urgente disimpegno dalla plastica – sottolinea il sindaco di Montieri Nicola Verruzzi – La prima, a Travale, è diventata un punto di riferimento per la cittadinanza ma anche un segno di civiltà per turisti e visitatori».

«Ora ci apprestiamo all’inaugurazione di Boccheggiano – ricorda Verruzzi – certi che anche questa diventerà centrale nella quotidianità del paese. Ringraziamo Acquedotto del Fiora per la collaborazione e gli uffici comunali per il lavoro svolto. Sarà un bel momento di comunità attorno a una risorsa vitale per la quale il cammino di rispetto, tutela e cultura dell’acqua è ancora molto lungo e costellato di lezioni da apprendere e buone pratiche da mettere in campo».

A Follonica saluta con soddisfazione l’installazione a Pratoranieri

«Ringrazio Acquedotto del Fiora per aver realizzato questa nuova casina dell’acqua a Pratoranieri, un servizio che arricchisce ulteriormente l’offerta del quartiere – dichiara il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani – Pratoranieri è una delle zone più frequentate e dinamiche della città durante la stagione estiva e, proprio per questo, come Amministrazione stiamo dedicando una rinnovata attenzione ai servizi, con interventi che riguardano le docce, i bagni pubblici e, oggi, anche questa importante installazione».

«Si tratta di un beneficio concreto per chi vive il quartiere tutto l’anno e per i tanti turisti che lo scelgono durante l’estate – conclude il sindaco – Allo stesso tempo, questa iniziativa promuove un utilizzo sempre più consapevole dell’acqua pubblica, che è di ottima qualità, riduce il consumo di plastica monouso e contribuisce a diffondere una cultura della sostenibilità ambientale. La collaborazione tra Comune e Acquedotto del Fiora dimostra come, lavorando insieme, sia possibile offrire servizi sempre più utili e di qualità alla comunità».

Soddisfatti del risultato anche da Acquedotto del Fiora. «Ringrazio i sindaci Nicola Verruzzi e Matteo Buoncristiani e le amministrazioni comunali di Montieri e Follonica per la preziosa collaborazione e l’impegno comune portato avanti a favore della comunità e del territorio – afferma il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai – Le casine dell’acqua sono un servizio estremamente apprezzato dai cittadini, amiche della salute e dell’ambiente. Una scelta di sostenibilità e prossimità che guarda al futuro».

«Lavoriamo per garantire un servizio sempre migliore, consegnando ai cittadini un’acqua buona, sicura e di qualità. Da inizio progetto è stata superata la soglia di 11,2 milioni di litri di acqua complessivamente erogata dalle casine dell’acqua installate dal Fiora – prosegue Renai – con 7,5 milioni in meno di bottiglie in plastica da 1,5 litri e 223 tonnellate di plastica non utilizzate, pari a 488 tonnellate di CO₂ equivalente non immessa in ambiente e a 488 milioni di km in meno percorsi in auto con una citycar a benzina. Risultati importanti che ci spingono a portare avanti questo progetto con convinzione insieme ai Comuni soci e alle associazioni del territorio».

Le casine dell’acqua

Le nuove casine, come fa sapere Acquedotto del Fiora, sono in grado di erogare sia acqua naturale, a temperatura ambiente o refrigerata, sia acqua frizzante refrigerata. L’acqua naturale è sempre gratuita, mentre per l’acqua frizzante è previsto un pagamento di 0,5 cent/litro (a titolo di copertura dei costi sostenuti dalla ditta di manutenzione per la carbonatazione), che può essere effettuato tramite app gratuita dedicata oppure tramite chiavetta ricaricabile (acquistabile presso i punti ritiro adibiti al servizio e in seguito ricaricabile con l’importo desiderato).

Il progetto di installazione delle casine dell’acqua nei Comuni gestiti dal Fiora, come afferma AdF, si pone come obiettivo quello di promuovere il consumo di acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi numero 6, 11 e 12 dell’Agenda ONU 2030 e promuovendo stili di vita che siano più consapevoli in merito alla sostenibilità ambientale, sia a casa che nei luoghi pubblici, con la partecipazione attiva dei cittadini e delle scuole. Anche a questo scopo durante le due inaugurazioni sono state distribuite ai presenti le borracce riutilizzabili di Acquedotto del Fiora.

La tecnologia interna adottata, ricorda AdF, permette di monitorare costantemente, anche da remoto, tutti i parametri di funzionamento e di erogazione per avere sempre sotto controllo la quantità di risorsa utilizzata e la CO₂ risparmiata.