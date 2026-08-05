FOLLONICA – Il Memorial Alessio Galgani, il torneo di beach soccer dedicato alla memoria del giovane follonichese scomparso nel dicembre 2016 all’età di 13 anni, non si svolgerà quest’anno. Lo annuncia con dispiacere il comitato organizzatore in un comunicato ufficiale.

I motivi del rinvio

La decisione è stata presa a causa delle condizioni della Play Area dedicata ad Alessio, «rimasta per lungo tempo in uno stato tale da non consentire l’organizzazione dell’evento».

«L’area di gioco – affermano gli organizzatori – è stata inoltre ridotta nel tempo, risultando ormai troppo piccola per ospitare un torneo di beach soccer come quello che da anni rappresenta un momento di sport, amicizia e ricordo».

«Gli ultimi interventi di ripristino sono stati completati solo un giorno fa, rendendo materialmente impossibile organizzare in tempi così stretti un evento che richiede settimane di preparazione, autorizzazioni, allestimenti e il coinvolgimento di decine di persone».

L’appuntamento si sposta a dicembre

Il comitato organizzatore assicura che l’impegno non si ferma: è già al lavoro per organizzare un evento nel mese di dicembre, in una struttura adeguata, per non far mancare il tributo annuale ad Alessio.

«Ringraziamo tutte le persone che in questi anni hanno sostenuto il Memorial e comprendono questa scelta, dettata esclusivamente dalla volontà di preservare la dignità e il valore di un appuntamento così importante».