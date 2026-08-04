GROSSETO – Dove vanno in vacanza i maremmani? La risposta racconta molto più di una semplice mappa dell’estate: parla di abitudini, budget, voglia di partire e anche di quel privilegio tutto locale di vivere già in uno dei territori più belli d’Italia. Tra Mar Rosso, Grecia, Mediterraneo, viaggi di gruppo e mete lontane. L’estate vista dalle agenzie Infinito Viaggi e Sposta-menti di Grosseto, due punti di riferimento sul territorio, conferma una tendenza chiara: chi parte lo fa cercando esperienze, ma spesso decide tardi.

«Abbiamo un 20% di clientela che si muove con i tempi corretti anche per spuntare tariffe più convenienti, quindi con mesi di anticipo – racconta Barbara di Infinito Viaggi – ma l’80% arriva molto sotto data di partenza». Un dato che, in Maremma, secondo Barbara ha anche una spiegazione particolare: quando il mare, la natura e il clima da vacanza sono già sotto casa, la domanda non è soltanto dove andare, ma se partire davvero e fino all’ultimo regna l’indecisione.

Un’altra spiegazione, soprattutto per quanto riguarda mete più lontane, è anche quella fornita da Stefano della Sposta-menti: «Le tensioni internazionali, la disponibilità dei carburanti che in molti casi ha fatto lievitare i prezzi, hanno fatto un po’ da stop a chi voleva prenotare vacanze estive in Paesi lontani con il giusto anticipo. Poi il clima si è disteso ma a quel punto trovare il posto desiderato per l’estate è stato un po’ più problematico»

Dove sarà l’estate dei maremmani fuori dalla provincia

La differenza si vede soprattutto nelle destinazioni. Chi prenota per tempo spesso sceglie vacanze itineranti, tour organizzati e viaggi costruiti su misura: Stati Uniti, Africa, Oriente. «Chi si muove con molto anticipo preferisce viaggi più articolati – spiega Barbara – Chi invece aspetta l’ultimo momento punta più spesso su mete vicine o facili da raggiungere: Italia, Grecia e Baleari». Con una conseguenza inevitabile: sotto data, in alta stagione, le tariffe non perdonano.

Tra le mete più vendute dell’estate per Infinito viaggi spicca il Mar Rosso. «Quest’anno abbiamo è stato molto richiesto l’Egitto, soprattutto Sharm el-Sheikh e Marsa Alam», conferma Barbara. Bene anche le destinazioni del Mediterraneo e la Grecia, che resta una sicurezza per chi cerca mare, isole e una vacanza relativamente semplice da organizzare. Molto più deboli rispetto al solito, invece, le richieste per località marittime spagnole, quasi in controtendenza alle estati precedenti.

Il mare italiano continua a essere una meta ambita, soprattutto tra le famiglie. «C’è una buona parte di clienti che prenota sempre destinazioni marittime in Italia – dice Barbara – anche se dalla sede di Grosseto le richieste principali riguardano mete fuori dai confini nazionali». Per le località italiane, spiega l’agenzia, arrivano più domande dalla filiale di Arcidosso. Le vacanze più articolate, invece, coinvolgono soprattutto coppie e viaggi di nozze.

Un capitolo in crescita è quello dei viaggi di gruppo, sempre più richiesti e spesso organizzati direttamente dall’agenzia. «Lavoriamo tantissimo con i gruppi – racconta Barbara – ed è una formula che interessa più fasce d’età». Aumentano anche i giovani che scelgono destinazioni lontane, segno che il viaggio torna a essere desiderio, scoperta e racconto da portare a casa.

Per Stefano di Sposta-menti, che si occupa principalmente di viaggi in Africa e del cosiddetto “outgoing a lungo raggio” reggono destinazioni africane come la Namibia. «Ma anche la Tailandia, la Cina, il Vietnam e l’Indonesia, rimangono molto attrattive – racconta – Molte vacanze sono state prenotate per il Sud America, mentre c’è stata una contrazione verso le mete Usa».

Le mete preferite di fine stagione e la vacanza tra autunno e inverno

Agosto, però, non è propriamente il mese dei prezzi facili. «Non è molto economico – avverte Barbara di Infinito Viaggi – Per questo è giustificato l’interesse per la seconda metà di settembre: le tariffe iniziano a scendere insieme al caldo e il Mediterraneo resta una delle scelte migliori per chi ha una settimana di ferie. Tra le mete più adatte ci sono Turchia, ma anche crociere sul Nilo, tour in Spagna e Portogallo e mare nel Sud Italia». Sconsigliate, in quel periodo, le destinazioni caraibiche.

Lo sguardo delle prenotazioni, intanto, va già oltre l’estate e dalla Maremma sono già partite da tempo le prime prenotazioni. Per ottobre e novembre alla Infinito Viaggi, restano forti Marocco ed Egitto, sia per la parte culturale sia per il mare, insieme all’Oceano Indiano, con Mauritius e Seychelles. «Per gennaio e febbraio sono già arrivate richieste verso Caraibi, Zanzibar, Kenya, Thailandia. Rimane forte il nord Europa», racconta Barbara. Mete diverse, ma unite dalla stessa voglia di costruire una vacanza “fuori stagione”.

Per Stefano di Sopsta-menti l’Africa rimane una meta ambita anche nelle vacanze autunnali e invernali dei grossetani: «Si va dal safari che attira sempre molti visitatori ma anche a mete come Città del Capo, o il deserto della Namibia. Rimangono destinazioni molto richieste anche il Marocco e l’Egitto, più vicine e facili da raggiungere».

Il risultato è la fotografia di una provincia che ama viaggiare, ma non sempre, per più motivi, si decide per tempo. I maremmani guardano al Mar Rosso, alla Grecia, al Mediterraneo e ai grandi tour intercontinentali, ma devono fare i conti con prezzi, disponibilità e calendario. «La Maremma è bella, e spesso prima di partire ci si pensa due volte», riassume Barbara quando spiega il probabile perché di molte prenotazioni all’ultimo minuto. Forse è anche questo il punto: chi vive in un luogo da vacanza sceglie con più calma se andare lontano (specialmente se all’orizzonte c’è qualche crisi internazionale). Ma quando parte, vuole che ne valga davvero la pena.