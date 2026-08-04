PISA – Una forte scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi con epicentro a 7 chilometri a ovest di Pisa. Il sisma, di magnitudo locale (ML) 4.3, è stato distintamente avvertito in gran parte della Toscana settentrionale, spingendo numerosi cittadini a lasciare le proprie abitazioni per precauzione.
La scossa
Il terremoto ha interessato l’area del Pisano, ma è stato percepito anche in numerosi comuni delle province vicine. In molti hanno segnalato il movimento tellurico sui social network e contattato il Numero unico per le emergenze 112.
Centinaia di chiamate al 112
A seguito della scossa, il numero unico regionale per le emergenze ha ricevuto centinaia di telefonate da parte di cittadini preoccupati. Molte persone sono scese in strada in via precauzionale, mentre è stata immediatamente attivata la macchina dei controlli.
Verifiche ed evacuazioni precauzionali
Sono in corso le verifiche coordinate attraverso il sistema regionale di Protezione civile per accertare eventuali criticità sul territorio. Nella zona più vicina all’epicentro sono state disposte alcune evacuazioni a scopo precauzionale.
Al momento nessun ferito
Al momento non risultano segnalazioni di feriti. Le autorità continuano a monitorare la situazione e invitano la popolazione a seguire esclusivamente gli aggiornamenti diffusi dai canali istituzionali, mentre proseguono i sopralluoghi per verificare l’eventuale presenza di danni a edifici e infrastrutture.
Aggiornamenti
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Convocata l’Unità di crisi regionale
La Regione Toscana ha immediatamente attivato il sistema regionale di Protezione Civile a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.3, con epicentro a circa 7 chilometri a ovest di Pisa nel Parco regionale di San Rossore, avvertita in gran parte della Toscana settentrionale.
Convocata l’Unità di crisi regionale alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika con la Direzione difesa del suolo e Protezione civile, insieme alle Prefetture, le Province, i Comuni interessati, i gestori dei servizi essenziali e tutte le componenti del sistema di Protezione civile, per seguire costantemente l’evoluzione della situazione e coordinare le verifiche sul territorio.
“Abbiamo attivato immediatamente il sistema regionale di Protezione civile e convocato l’Unità di crisi per garantire il massimo coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti”, sottolinea il presidente Giani. “Siamo in costante contatto con i territori, con le Prefetture e con gli enti competenti per seguire l’evoluzione della situazione. Le verifiche effettuate finora non hanno evidenziato segnalazioni di danni a persone, abitazioni, strutture sanitarie o altre infrastrutture strategiche. Continuiamo comunque a monitorare la situazione con la massima attenzione”.
“La forte scossa – aggiunge il sottosegretario Dika - è stata avvertita in un’ampia parte della Toscana e ha determinato centinaia di chiamate al Numero Unico di Emergenza 112, con molte persone che, a scopo precauzionale, sono uscite dalle proprie abitazioni. Sono in corso alcune evacuazioni precauzionali e le verifiche tecniche su edifici pubblici, scuole e infrastrutture, in raccordo con Comuni, Vigili del Fuoco, Prefetture e gestori dei servizi. Al momento non risultano segnalazioni di feriti né di danni a edifici residenziali o strutture sanitarie, ma il sistema regionale continuerà a seguire l’evoluzione della situazione”.
I Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano hanno attivato i Centri operativi comunali (Coc) e i propri tecnici per l'esecuzione dei sopralluoghi e delle verifiche sugli edifici pubblici e privati maggiormente sensibili. Analoghe attività di monitoraggio sono in corso negli altri territori interessati dalla percezione della scossa.
Per quanto riguarda il sistema sanitario, sono state disposte verifiche precauzionali su alcune strutture ospedaliere dell'area pisana. Presso il presidio di Santa Chiara sono stati temporaneamente interdetti alcuni locali per consentire accertamenti tecnici, mentre ulteriori controlli sono in corso presso una struttura del presidio di Cisanello. Non sono stati segnalati danni alle persone né situazioni di rischio per pazienti e operatori sanitari.
Anche la rete ferroviaria è stata interessata dalle procedure di sicurezza previste dai protocolli nazionali. Rete Ferroviaria Italiana ha disposto temporanee limitazioni alla circolazione su tratti di 5 linee dell'area interessata (Pisa-Lucca, Pisa-Livorno, Pisa- Viareggio, Pisa-Pontedera e Lucca-Viareggio) al fine di consentire le necessarie verifiche tecniche sulle infrastrutture ferroviarie. Le attività di controllo sono in corso e al momento sono stati attivati dei bus sostitutivi fini alla riapertura delle tratte.
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La Torre di Pisa resta aperta alle viste
La Torre di Pisa e tutti gli altri musei e monumenti di piazza dei Miracoli non averebbero subìto alcuna conseguenza in seguito alla scossa di terremoto.
Le misure di sicurezza al momento sono invariate e tutti i monumenti restano aperti alle visite senza alcuna contro indicazione.
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Epicentro nel Parco di San Rossore: stop ai treni per consentire le verifiche tecniche
L’Unità di crisi regionale informa che, dopo la scossa di terremoto con epicentro nel Parco di San Rossore, a 7 chilometri di profondità, al momento non risultano danni a persone, abitazioni o strutture sanitarie.
Insieme alle Prefetture, ai Comuni, ai Vigili del Fuoco, alle strutture regionali e ai gestori dei servizi essenziali, la Regione Toscana si è confrontata sulla situazione e sulle verifiche in corso sul territorio.
Proseguono i controlli su edifici pubblici, scuole e infrastrutture.
Per consentire gli accertamenti tecnici sulla rete, dalle 10.30 è stata sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Pisa.
Il sistema regionale di Protezione Civile resta pienamente attivo e in costante contatto con tutti i territori coinvolti.