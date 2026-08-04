MASSA MARITTIMA – Un Fondo crediti di dubbia esigibilità arrivato a cifre molto elevate e una sola voce, la Tari, mai riscossa per circa 4 milioni di euro. Sono i numeri al centro dell’affondo dei consiglieri di opposizione Sandro Poli e Paolo Mazzocco, che nella seduta del Consiglio comunale del 30 luglio, dedicata al bilancio, hanno contestato la capacità dell’Amministrazione di recuperare i propri crediti. Una difficoltà, sostengono, che l’ente si porta dietro di anno in anno e che rischia di tradursi in nuovi aumenti a carico di chi già paga.

I numeri del bilancio

A sottolineare le cifre è stato Sandro Poli. A fronte di un risultato di amministrazione pari a 7.880.254,32 euro, gli accantonamenti ammontano a 7.221.630,76 euro, con una quota disponibile di soli 86.707,53 euro. Una parte consistente di questo Fondo crediti di dubbia esigibilità riguarda la sola Tari, per un ammontare di circa 4 milioni di euro, ai quali si aggiungono 369mila euro di crediti già stralciati dalla contabilità finanziaria, per un totale di 4,36 milioni di euro in posizione problematica.

A questi si sommano i crediti relativi a canoni, concessioni e diritti di godimento del suolo pubblico, pari a 54.858 euro, oltre a 143.455 euro già stralciati. Si tratta, sottolinea l’opposizione, di risorse che, se recuperate, sarebbero destinate ai servizi per i cittadini e potrebbero ridurre la pressione fiscale.

L’affondo di Mazzocco

A rincarare la dose è Paolo Mazzocco. «Non si può scaricare sui cittadini i debiti di chi non paga, magari da anni, fino ad accumulare un credito enorme dove la sola voce della tassa rifiuti, la Tari, ammonta a circa 4 milioni di euro – dichiara il consigliere –. Quattro milioni, ma ci rendiamo conto? Ma come è possibile accumulare una tale montagna di credito non riscosso?».

Il consigliere respinge le rassicurazioni della maggioranza. «Ci viene detto che è stato fatto il possibile per riscuotere, ma se fosse il possibile non saremmo a questo punto – conclude Mazzocco –. Per noi è un’inefficienza grave che pagano i cittadini, i commercianti e le imprese, che già sono tartassati».

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