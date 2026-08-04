CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Lutto a Castiglione della Pescaia per la scomparsa di Sandra Mainetti, figura di rilievo della vita politica e amministrativa del paese, ricordata con stima e affetto da tutta la comunità. La giunta comunale e l’amministrazione hanno espresso profondo cordoglio.

Dieci anni da vicesindaca

Sandra Mainetti ha rappresentato per molti anni una presenza importante nelle istituzioni locali, una persona cordiale, aperta e disponibile, capace di costruire relazioni positive anche al di là delle appartenenze politiche. Dal 2001 al 2011 ha ricoperto il ruolo di vicesindaca nell’amministrazione guidata dalla sindaca Monica Faenzi. Nel 2011 aveva scelto di mettersi nuovamente in gioco candidandosi alla carica di sindaca, ma la lista da lei presentata non fu ammessa a causa di un vizio di forma.

«Ci stimavamo e ci rispettavamo»

«Avevo imparato a conoscerla dopo la mia prima elezione – dichiara la sindaca Elena Nappi – e pur rappresentando mondi politici diversi eravamo persone che si stimavano e si rispettavano, e ogni volta che c’era un problema Sandra era pronta a segnalarlo nella modalità corretta e condividere le soluzioni».

«Con Sandra Mainetti era possibile instaurare ottimi rapporti – ricorda l’assessora Susanna Lorenzini, che in quegli anni sedeva tra i banchi dell’opposizione -. Eravamo due castiglionesi che, sebbene con idee politiche diverse, avevamo comunque lo stesso obiettivo: lavorare per il bene del paese e della comunità».

La sua scomparsa lascia un vuoto nella storia politica e amministrativa di Castiglione della Pescaia. L’amministrazione comunale si stringe con affetto alla famiglia e a tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarne l’impegno e la correttezza.

La foto della scuola

Solo qualche settimana avevamo pubblicato una foto di lei bambina, ai tempi della scuola, per la nostra rubrica Maremma com’era.

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