ORBETELLO – Il Comune di Orbetello dispone l’intervento di derattizzazione straordinaria in località La Spiaggetta a partire dal 4 agosto.

L’intervento, che si svolgerà in prevalenza presso la postazione di raccolta dei rifiuti adiacente al parco giochi, avrà inizio nelle prime ore della mattina di martedì 4 agosto 2026 e terminerà mercoledì 30 settembre 2026 compreso.

L’intervento si rende necessario e urgente a seguito di segnalazioni e sopralluoghi effettuati dal personale dell’Asl, che hanno evidenziato condizioni ambientali particolarmente favorevoli alla proliferazione dei ratti, che infestano, in modo particolare, le aree adibite alla raccolta dei rifiuti.

Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno intensificare le azioni già previste dai normali programmi di derattizzazione, adottando misure straordinarie per garantire un’efficace sanificazione dell’area dal 4 agosto al 30 settembre 2026.

Al fine di garantire la sicurezza e l’efficacia degli interventi, le aree interessate saranno opportunamente segnalate. Inoltre il Comune invita i cittadini, in particolare i proprietari di animali domestici, ad adottare le opportune precauzioni per evitare il contatto con le aree sottoposte a trattamento per tutta la durata dell’intervento.

«L’amministrazione comunale – sottolinea Ivan Poccia, assessore del Comune di Orbetello che, tra le altre, detiene la delega all’igiene ambientale – sta continuando a monitorare le aree interessate dal fenomeno e attuando tutte le procedure necessarie, come disposto dalle ordinanze del Sindaco. Tale intervento, infatti, unitamente alla installazione dei nuovi cassonetti, fa parte di una strategia volta a migliorare il decoro e debellare il fenomeno e va ad aggiungersi a quelli già in corso in via Aurelia vecchia a Fonteblanda e in via Mura di Levante».

«Nelle ordinanze – aggiunge in conclusione Poccia – il sindaco dispone, inoltre, che Sei Toscana proceda al miglioramento della gestione del sistema di raccolta, incrementi la manutenzione e pulizia delle campane e aree circostanti, effettui con maggiore frequenza il lavaggio e la pulizia esterna e soprattutto interna delle campane raccolta rifiuti, attuando correttamente le operazioni di svuotamento e ricollocamento su barra di stazionamento delle campane».

«Le ordinanze dispongono, poi, che Sei effettui con maggiore frequenza la pulizia delle aree circostanti con la rimozione di sporcizia e rifiuti che possono eventualmente accumularsi, rendendo flessibile la frequenza della raccolta, particolarmente in relazione ai picchi di produzione rifiuti e, infine, sostituire, dove necessario, le campane danneggiate o mal funzionanti».