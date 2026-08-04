MANCIANO – Si è conclusa lunedì 3 agosto la trasferta istituzionale del Comune di Manciano a Gioia del Colle, comune pugliese gemellato con il territorio mancianese, in occasione del Palio delle Botti, manifestazione che sabato 1 e domenica 2 agosto ha animato il centro storico con cortei, rievocazioni e competizioni tra le contrade.

A rappresentare il Comune di Manciano era presente l’assessore al Turismo Andrea Caccialupi, accompagnato da una delegazione dei bottai mancianesi e dai componenti del Comitato Gemellaggi, protagonisti di un fine settimana all’insegna della condivisione, dello scambio culturale e del rafforzamento del rapporto di amicizia tra le due comunità.

«È stato un piacere essere a Gioia del Colle insieme alla delegazione dei nostri bottai e al Comitato Gemellaggi – dichiara l’assessore al Turismo Andrea Caccialupi –. Ogni incontro rappresenta un’occasione preziosa per consolidare un rapporto che negli anni è cresciuto grazie alla passione e all’impegno di tante persone. Il gemellaggio tra i nostri Comuni continua a essere uno strumento concreto di scambio culturale, di amicizia e di valorizzazione delle rispettive tradizioni. Ringrazio l’Amministrazione comunale di Gioia del Colle e gli organizzatori per la calorosa accoglienza riservataci. Adesso saremo noi ad aspettare con entusiasmo gli amici pugliesi a Manciano, in occasione del Palio delle Botti in programma dal 27 al 30 agosto».