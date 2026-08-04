SCARLINO – In seguito ai fatti avvenuti nella notte tra sabato e domenica al Puntone di Scarlino, l’amministrazione comunale è intervenuta adottando una serie di provvedimenti volti a rafforzare la sicurezza e a prevenire il ripetersi di episodi simili.

Il sindaco Francesca Travison esprime innanzitutto vicinanza ai cittadini che hanno vissuto momenti di preoccupazione e condanna con fermezza quanto accaduto.

«Ci dispiace profondamente per quanto successo nella notte tra sabato e domenica. Episodi di questo genere non rappresentano il nostro territorio e non possono essere tollerati. Appena siamo venuti a conoscenza della situazione abbiamo immediatamente analizzato quanto accaduto e messo in campo tutte le misure di competenza dell’ente, con l’obiettivo di aumentare la prevenzione e garantire maggiore tranquillità ai residenti e a chi frequenta il Puntone».

Tra i primi provvedimenti adottati c’è l’ordinanza che vieta il consumo di bevande alcoliche in tutti i luoghi pubblici, con l’esclusione delle aree autorizzate dei pubblici esercizi e dei locali di somministrazione, misura pensata per contrastare situazioni di degrado e comportamenti potenzialmente pericolosi.

L’amministrazione comunale ha inoltre convocato due incontri con i gestori dei locali della zona per affrontare il tema della sicurezza e condividere azioni concrete. Tra le richieste avanzate dal Comune c’è il potenziamento del servizio di steward, affinché la loro presenza possa rappresentare un ulteriore deterrente e contribuire a prevenire situazioni di criticità nelle ore notturne.

«La sicurezza è un tema che richiede la collaborazione di tutti – prosegue il sindaco –. Il Comune sta facendo e continuerà a fare tutto ciò che rientra nelle proprie competenze, lavorando insieme ai gestori delle attività, alle forze dell’ordine e a tutti i soggetti coinvolti. L’obiettivo è quello di tutelare residenti, lavoratori e turisti, preservando un luogo che rappresenta una risorsa importante per Scarlino».

L’amministrazione continuerà a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un confronto costante con le autorità competenti e valutando eventuali ulteriori interventi qualora si rendessero necessari.