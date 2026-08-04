CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Lista Civica L’Alternativa annuncia con grande orgoglio un nuovo e importante tassello nella propria squadra. Si tratta di Simona Tozzi, figura nota nel mondo dell’imprenditoria e del management turistico-alberghiero a livello provinciale e regionale. Tozzi, all’interno della civica, assume ufficialmente il ruolo di Responsabile del settore turismo.

Il Presidente della lista L’Alternativa, Franco Lippi, esprime profonda soddisfazione a nome suo e dell’intero direttivo: «L’ingresso di Simona Tozzi nella nostra squadra rappresenta un salto di qualità fondamentale per il progetto de L’Alternativa e per il futuro di Castiglione della Pescaia. Parliamo di una professionista stimata, con una visione concreta, innovativa e profondamente radicata nella nostra Maremma. Il turismo è il motore trainante della nostra economia e affidare la guida di questo settore a una figura del suo calibro è la dimostrazione di quanto la nostra lista punti su competenze reali, esperienza sul campo e amore per il territorio».

Simona Tozzi: imprenditrice e figura di spicco nel turismo

Albergatrice, small business owner e project manager, Simona Tozzi vanta una pluriennale esperienza ai massimi livelli nella gestione turistico-ricettiva, nel settore immobiliare legato all’accoglienza e nella rappresentanza di categoria.

Tozzi nel suo percorso manageriale vanta il ruolo di general manager del Glamping Tresort, struttura ricettiva di lusso alle porte del capoluogo.

Nel 2015 ha acquisito le quote di una fattoria biologica di oltre 100 ettari a Castiglione della Pescaia, comprensiva di agriturismo e allevamento di mucche, investendo direttamente sulla sostenibilità e sull’eccellenza del territorio castiglionese.

Tozzi è stata anche la storica direttrice fino al 2015 del rinomato Hotel Airone di Grosseto, di cui è tuttora socia insieme allo stabilimento balneare Dolce Vita di Marina di Grosseto.

Nel 2013 ha completato la costruzione e l’inaugurazione di un importante centro commerciale con quattro medie strutture di vendita.

Gli incarichi istituzionali e nelle associazioni di categoria

Simona Tozzi ha ricoperto ruoli apicali per lo sviluppo strategico del turismo in Toscana e Maremma: è stata vicepresidente di Federalberghi Grosseto, membro del Consiglio Direttivo di Federalberghi Grosseto e Federalberghi Toscana.

Tozzi è anche rappresentante del Comitato piccola industria per la sezione turismo, terme e sanità.

Rimane membro dell’Osservatorio sul turismo di destinazione del Comune di Grosseto e della Consulta dell’Ambito Maremma Toscana – Area Nord.

Molto attiva nell’ambito del turismo, è anche membro del Comitato consultivo turismo della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Tra gli altri incarichi che figurano nel suo curriculum, figurano quelli di: membro della commissione marchio Ospitalità Italiana (Confindustria) e dell’Organismo paritetico territoriale per la sicurezza sul lavoro – settore turistico ricettivo (Federalberghi).

Tozzi è stata anche relatrice in prestigiosi summit di settore come Hicon, Btm e Bto.

«Con l’innesto di Simona Tozzi, la Lista civica L’Alternativa conferma la volontà di strutturare un piano di rilancio e promozione turistica moderno e in grado di valorizzare tutte le anime di Castiglione della Pescaia – conclude la lista in un comunicato – dal litorale al patrimonio enogastronomico e rurale dell’interno».