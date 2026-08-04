PITIGLIANO – Un ragazzo di 22 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, alle 17.30, nel comune di Pitigliano.

Auto ribaltata

L’auto si è ribaltata sulla carreggiata. All’interno solo il conducente che è stato soccorso e trasportato all’ospedale dal personale sanitario della Croce rossa di Pitigliano e dell’automedica.

I soccorsi

Sul posto il distaccamento di Sorano dei Vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Pitigliano. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

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