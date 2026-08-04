GROSSETO – La Giunta comunale ha approvato la concessione di un beneficio economico a favore dell’Università delle Tre Età (Unitre) di Grosseto, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere la formazione permanente, la cultura e l’invecchiamento attivo.

Il provvedimento prevede la concessione della Sala riunioni e della Sala didattica del Servizio Sistemi Informativi e Toponomastica, in via Ginori 43, per lo svolgimento delle attività didattiche dell’anno accademico 2026/2027, dal 1° ottobre 2026 al 31 maggio 2027, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 18.

Il sostegno del Comune si concretizza attraverso un patrocinio oneroso, consistente nell’azzeramento dei costi di utilizzo delle sale, per un beneficio economico complessivo stimato in 13.152 euro.

“Investire nella cultura significa investire nella qualità della vita della nostra comunità – dichiara l’assessore Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. L’Università delle Tre Età rappresenta una realtà preziosa, capace di offrire opportunità di crescita personale, socializzazione e aggiornamento culturale a centinaia di cittadini. Con questo intervento confermiamo la volontà dell’Amministrazione di sostenere chi contribuisce a rendere Grosseto una città sempre più inclusiva, dinamica e attenta al valore della conoscenza in ogni fase della vita”.

L’Amministrazione comunale ribadisce così il proprio sostegno alle associazioni che promuovono attività di interesse pubblico, riconoscendo nella formazione continua uno strumento fondamentale per rafforzare la partecipazione, la coesione sociale e il benessere della comunità.