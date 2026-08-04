GROSSETO – «La società non ha presentato una seconda fideiussione al Comune di Grosseto» ad affermarlo la società del Grosseto calcio.

US Grosseto 1912 «ha presentato esclusivamente una richiesta agli uffici comunali per verificare preventivamente l’idoneità del soggetto individuato quale possibile garante, Fincassa, ai fini del rilascio della fideiussione prevista dal regolamento comunale».

La richiesta su Fincassa e la risposta del Comune

«A tale richiesta il Comune di Grosseto ha risposto negativamente. Preso atto di tale indicazione, la società si è immediatamente attivata per individuare un diverso soggetto garante e provvederà alla presentazione di una nuova fideiussione pienamente conforme a quanto previsto dal regolamento comunale».

Quindi la società non ha depositato una seconda fideiussione.

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«L’attenzione oscura il lavoro serio della società»

«L’attenzione che continua a concentrarsi esclusivamente su questa vicenda sta oscurando il lavoro serio e responsabile che la società sta portando avanti ogni giorno. L’obiettivo del club è esclusivamente quello di garantire, nel pieno rispetto delle norme e in costante collaborazione con gli uffici competenti, la continuità e il futuro del centro sportivo Carlo Pucci di Roselle».

«Dispiace constatare come l’attenzione si soffermi unicamente sulle criticità, anziché sull’impegno concreto profuso dalla società per individuare tempestivamente le soluzioni necessarie e assicurare la migliore gestione possibile di un patrimonio importante per lo sport e per l’intera comunità» conclude.

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