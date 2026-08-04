RISPESCIA – Dal 5 al 9 agosto a Rispescia torna il festival nazionale di Legambiente: oltre 200 appuntamenti tra grandi concerti, incontri con istituzioni, esperti e mondo della ricerca, laboratori, spettacoli, sport, benessere e attività per tutta la famiglia.

Con oltre 200 appuntamenti in programma, più di 5 ettari di festival – di cui 2 ettari di aree verdi permanenti realizzate con la collaborazione di Albiati – 2 rifugi climatici, oltre 1.200 coperti negli spazi della ristorazione, 200 bancali di legno riutilizzati per gli allestimenti secondo i principi dell’economia circolare, più di 200 tra volontarie, volontari e staff, 1 ettaro di pavimentazione realizzata con plastica riciclata e migliaia di bottiglie di plastica monouso evitate grazie alle Case dell’Acqua, Festambiente si conferma un modello concreto di sostenibilità, partecipazione e innovazione ambientale.

RISPESCIA (GR) – Il conto alla rovescia è giunto al termine: domani, 5 agosto, prenderà ufficialmente il via Festambiente 2026, il festival nazionale di Legambiente che fino al 9 agosto trasformerà il centro nazionale per lo sviluppo sostenibile dell’associazione a Rispescia (Grosseto), in località ENAOLI, in una vera e propria città ecologica dove ambiente, cultura, innovazione e partecipazione si incontrano.

Cinque giorni di eventi, con oltre 200 appuntamenti tra dibattiti, spettacoli, concerti, attività sportive, laboratori, spazi dedicati ai bambini, enogastronomia sostenibile e incontri con istituzioni, ricercatori, imprese, associazioni e cittadini per confrontarsi sulle grandi sfide ambientali del presente e del futuro.

Il cuore della manifestazione sarà rappresentato dal ricco programma di dibattiti e incontri, che affronteranno i temi della crisi climatica, della transizione energetica, dell’agroecologia, dell’economia circolare, della biodiversità, della gestione sostenibile delle risorse, della tutela del territorio, della legalità ambientale, del lavoro, dell’agricoltura, dell’innovazione e delle politiche europee.

La giornata inaugurale di mercoledì 5 agosto prenderà il via alle 18.30 in Piazza dell’Economia Civile con il taglio del nastro di Festambiente 2026, alla presenza delle autorità nazionali e territoriali. Dopo la cerimonia inaugurale interverranno Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Paola Bernardino, prefetta di Grosseto, Claudio Ciccimarra, questore di Grosseto, Fausto Ferruzza, responsabile nazionale Paesaggio di Legambiente e presidente di Legambiente Toscana, Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, Erika Vanelli, assessora all’Ambiente del Comune di Grosseto, Simone Rusci, presidente del Parco regionale della Maremma, Francesco Carri, presidente di Banca TEMA, Riccardo Piunti, presidente di Conou e Leonardo Marras, assessore alle Attività produttive della Regione Toscana. La cerimonia sarà coordinata da Francesco Loiacono, direttore de La Nuova Ecologia.

Alle 19.30, nello Spazio Dibattiti, si entrerà nel vivo del confronto con l’incontro “Per un’Italia libera da mafie e corruzione“, durante il quale Francesco Loiacono dialogherà con Stefano Ciafani, Luigi Ciotti, fondatore e presidente nazionale di Libera, Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, ed Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. A seguire sarà conferito il Premio nazionale Ambiente e Legalità 2026, con la consegna degli attestati di merito a magistrati, rappresentanti delle Forze dell’ordine, giornalisti e cittadini che si sono distinti nella difesa della legalità e dell’ambiente.

La prima giornata di Festambiente si concluderà alle 22.00, nell’Area Concerti, con il live dei Musica da Ripostiglio, protagonisti di uno spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione. Con il loro stile originale, fatto di canzoni d’autore, monologhi, ironia e racconti di vita vissuta, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra emozioni, relazioni e autenticità, invitando a riscoprire il valore delle piccole cose e del benessere personale e collettivo. A rendere ancora più speciale la serata sarà la partecipazione di Bobo Rondelli, cantautore tra i più originali del panorama italiano, capace con la sua poetica libera e anticonvenzionale di arricchire uno spettacolo che si preannuncia tra gli appuntamenti più attesi del festival. Il concerto è realizzato in collaborazione con Banca Tema.

Ad accompagnare la serata sarà anche la musica dal vivo al Ristorante Peccati di Gola, dove alle 21.30 prenderà il via la rassegna musicale Festambiente in jazz con il Beatrice Gatto Quartet. Una delle voci più interessanti della nuova scena italiana porterà sul palco un repertorio che intreccia jazz, soul e canzone d’autore, accompagnata da Federico Buccini alle tastiere, Guglielmo Molino al basso e Simone Lanzillotti alla batteria. Un appuntamento che unisce qualità musicale e atmosfera conviviale, impreziosito dall’esperienza artistica di Beatrice Gatto, che nel corso della sua carriera ha collaborato con musicisti del calibro di Fabrizio Bosso, Danilo Rea, Rosario Giuliani, Michele Papadia e Serena Brancale.

Tra gli appuntamenti dedicati alle famiglie, alle 21.30 la Città dei Bambini e delle Bambine ospiterà la presentazione di “Libecco“, il libro di Ilaria Signori illustrato da Chiara Di Vivona, autrice anche del manifesto ufficiale di Festambiente 2026. L’opera rappresenta il prequel dello spettacolo Cloud Swing, prodotto da Mantica, e sarà protagonista di un incontro che vedrà anche l’esposizione di una selezione di tavole originali realizzate da Chiara Di Vivona, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi nel processo creativo che ha dato vita al volume.

Alle 19.15, nello Spazio Cinema, la Compagnia dei Cosi porterà in scena “Inf’art“, con Gaia Rum e Luca Di Stasio alla chitarra, spettacolo tratto da un testo di Pier Vittorio Tondelli. Attraverso la storia di quattro giovani donne nella Reggio Emilia tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, lo spettacolo racconta desideri, ribellione, identità e ricerca della libertà, restituendo uno spaccato intenso di una generazione e delle sue trasformazioni.

In anteprima nazionale, lo Spazio Cinema di Festambiente ospita anche la proiezione di “A Road to a Palestinian Village“, il documentario di Elia Andreotti realizzato nell’ambito del progetto ReAct Now. Attraverso il viaggio e le testimonianze di volontarie e volontari provenienti da Italia, Francia, Germania e Palestina, il film intreccia i temi della giustizia climatica, dei diritti umani e della solidarietà internazionale, raccontando l’incontro con le comunità locali e le realtà impegnate nella costruzione di un futuro più giusto e sostenibile. Al termine della proiezione interverranno Mattia Lolli, responsabile del volontariato di Legambiente, Maria Luisa Gili del Coordinamento Pace Grosseto e, in collegamento, gli attivisti dell’International Palestinian Youth League (IPYL), per un momento di confronto e approfondimento.

Sempre alle 19.30, il Rifugio climatico inaugurerà il ciclo di appuntamenti dedicati al benessere con “Cristalloterapia: il linguaggio silenzioso dei cristalli“, laboratorio condotto dalla naturopata RIZA e counselor della Gestalt Lionella Papini. Un’esperienza pensata per avvicinare il pubblico al mondo dei cristalli, alla loro simbologia e alle pratiche di benessere che ne valorizzano energia e armonia, in uno degli spazi più suggestivi e rilassanti del festival.

Ricchissimo anche il programma della Città dei Bambini e delle Bambine, che dalle 18.00 proporrà un pomeriggio e una serata all’insegna del gioco, della creatività, della natura e dello sport. In calendario laboratori artistici come Pittura in verticale a suon di musica e fantasia, Un vaso a sorte, Facce (buffe) di argilla e Intrecci di seconda mano, insieme ad attività dedicate all’educazione ambientale come Alla scoperta delle tartarughe marine e la Caccia fotografica degli insetti impollinatori. Non mancheranno le iniziative sportive con beach volley, pallanuoto e scacchi, oltre allo spazio dedicato alla lettura con “Racconta storie nel tipì“, che alle 21.15 proporrà Rosso di cielo di Chiara Carminati e Alessandro Sanna. La serata si concluderà con lo spettacolo “Cloud Swing” a cura di Mantica.

«Festambiente torna a essere il luogo dove idee, esperienze e buone pratiche si incontrano per costruire insieme il futuro – dichiara Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente. Per cinque giorni la Maremma ospiterà un grande laboratorio di sostenibilità aperto a cittadini, istituzioni, imprese, associazioni e mondo della ricerca. Attraverso il confronto, la cultura, la musica e la partecipazione vogliamo dimostrare che la transizione ecologica è già possibile e che riguarda tutti noi. Festambiente è un invito a immaginare e costruire un modello di sviluppo più giusto, inclusivo e rispettoso dell’ambiente, mettendo al centro le persone, i territori e le nuove generazioni.»

Con oltre 200 appuntamenti in programma, più di 5 ettari di festival – di cui 2 ettari di aree verdi permanenti realizzate con la collaborazione di Albiati – 2 rifugi climatici, oltre 1.200 coperti negli spazi della ristorazione, 200 bancali di legno riutilizzati per gli allestimenti secondo i principi dell’economia circolare, più di 200 tra volontarie, volontari e staff, 1 ettaro di pavimentazione realizzata con plastica riciclata e migliaia di bottiglie di plastica monouso evitate grazie alle Case dell’Acqua, Festambiente si conferma un modello concreto di sostenibilità, partecipazione e innovazione ambientale.

L’ingresso a Festambiente è gratuito. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione: www.festambiente.it.