SCARLINO – Risse finite in ospedale, lancio di oggetti contro le auto in fuga, bivacchi e degrado diffuso. «Quanto accaduto nel fine settimana al Puntone non è un imprevisto isolato, ma il triste e prevedibile risultato di un territorio lasciato completamente sguarnito». A intervenire con fermezza è il gruppo Scarlino nel Cuore, che richiama l’Amministrazione comunale alle proprie responsabilità e ricorda una battaglia già portata avanti negli anni passati.

Una segnalazione ignorata un anno fa

Il gruppo di opposizione sottolinea che il tema non è nuovo. «Già un anno fa avevamo sollevato con forza il problema della sicurezza, della malamovida e del degrado al Puntone, chiedendo interventi mirati e un presidio costante – denuncia Scarlino nel Cuore –. In quell’occasione la Giunta ha preferito girarsi dall’altra parte, minimizzando le nostre segnalazioni e non muovendo un dito. Oggi raccogliamo i cocci di quell’immobilismo: la situazione è fuori controllo, i residenti e i turisti sono esasperati e si ritrovano a fare i conti con auto danneggiate, sporcizia ed episodi di violenza finiti al pronto soccorso».

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L’affondo contro la Giunta

Il gruppo punta il dito contro l’assenza di programmazione della sindaca Travison e della sua maggioranza. «Non si può governare una frazione turistica importante come il Puntone sperando che tutto fili liscio per inerzia – proseguono da Scarlino nel Cuore –. La sicurezza non può essere un optional o un argomento da ricordare solo quando la situazione degenera».

Le richieste al Comune

Da qui la richiesta di interventi immediati. «Servono fatti immediati: controlli rigorosi nei fine settimana, presenza costante sul territorio e tolleranza zero contro chi scambia il nostro litorale per una zona franca», concludono dal gruppo, che chiede all’Amministrazione un cambio di passo prima che gli episodi si ripetano nei prossimi weekend estivi, nel pieno della stagione turistica.

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