PORTO SANTO STEFANO – È lutto alla Misericordia di Porto Santo Stefano per la scomparsa di Claudio Apicella, per tanti anni pilastro e presenza costante della confraternita. Con dedizione, pazienza e un profondo senso del dovere, si è dedicato senza sosta ai trasporti sociali, svolgendo con cura e umanità il servizio di autista e accompagnatore per chiunque avesse bisogno. Sono centinaia i pazienti che hanno beneficiato del suo aiuto nel corso degli anni.

Una presenza costante per la confraternita

Sempre pronto a mettersi a disposizione per qualsiasi attività della Misericordia, Apicella ha rappresentato per lungo tempo un punto di riferimento per volontari e assistiti. La sua disponibilità non conosceva orari né limiti: chiunque avesse bisogno di un trasporto o di un accompagnamento sapeva di poter contare su di lui. Accanto all’impegno nella confraternita, è stato anche una persona profondamente attiva nella vita della parrocchia, dove ha portato lo stesso spirito di servizio e la stessa umiltà che lo hanno contraddistinto.

Il ricordo del governatore

A ricordarlo è il governatore Roberto Cerulli: «Claudio è stato un volontario straordinariamente disponibile ed umile, una persona di poche parole, sempre misurato: sempre una parola in meno e mai una in più, ma sempre presente con i fatti e l’impegno. La nostra associazione gli sarà per sempre grata per l’impegno, la costante collaborazione e la generosità dimostrata in tutti questi anni al servizio della comunità».

La confraternita si stringe con affetto attorno alla famiglia e a tutti i suoi cari, con un ultimo ringraziamento: «Grazie di cuore per tutto ciò che hai donato, Claudio. Che il Signore ti accolga».