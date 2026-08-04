FOLLONICA – Confesercenti Grosseto ha presentato le proprie osservazioni nell’ambito della consultazione pubblica sul progetto di interconnessione energetica TI-Link-Medlink, con particolare riferimento alla localizzazione dell’approdo dei cavi sottomarini nell’area di Pratoranieri, nel comune di Follonica.

L’associazione riconosce la rilevanza energetica nazionale ed europea dell’opera, ma avverte: un’infrastruttura di queste dimensioni non può essere progettata considerando Follonica come un semplice punto di passaggio tecnico, senza valutare le conseguenze su turismo, attività commerciali, balneazione, mobilità e equilibrio ambientale della costa.

«La nostra non è una posizione ideologica e non rappresenta un rifiuto pregiudiziale della transizione energetica – dichiara Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti Grosseto -. Chiediamo però che la transizione sia responsabile, trasparente e capace di produrre benefici anche per i territori che ne sostengono gli impatti. Follonica non può limitarsi a subire l’opera: deve ottenere garanzie vincolanti per il tessuto produttivo locale».

Il parcheggio di Pratoranieri come soluzione prioritaria

Tra le alternative emerse nella consultazione, Confesercenti ritiene che il parcheggio pubblico comunale di Pratoranieri debba rappresentare la soluzione prioritaria, oppure che venga individuata un’altra area di proprietà comunale ugualmente idonea, salvo comprovate controindicazioni di natura tecnica o ambientale. La preferenza per un’area pubblica consentirebbe maggiore trasparenza, ridurrebbe il rischio di contenziosi e permetterebbe all’amministrazione di negoziare direttamente opere di riqualificazione per la collettività.

L’eventuale utilizzo del parcheggio dovrà però essere subordinato a condizioni precise: la società proponente dovrà farsi carico della completa riqualificazione dell’area – pavimentazione, illuminazione, accessibilità, drenaggio delle acque, verde e servizi – e al termine dei lavori il parcheggio dovrà essere restituito alla città in condizioni migliori, senza riduzione permanente dei posti auto.

«Pratoranieri è una delle zone a maggiore vocazione turistica di Follonica – prosegue Biondi -. Il parcheggio rappresenta un servizio essenziale per le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari, i pubblici esercizi, il commercio e per le migliaia di persone che frequentano quella parte della città durante l’estate. Qualsiasi occupazione dovrà essere temporanea, programmata e accompagnata da soluzioni alternative per la sosta e la viabilità».

La richiesta di una tregua estiva

Confesercenti chiede inoltre che venga inserita negli atti autorizzativi una vera e propria tregua estiva: dal 1° maggio al 30 settembre non dovranno essere consentiti cantieri terrestri o marittimi capaci di interferire con spiaggia, balneazione, viabilità, parcheggi, accesso alle attività economiche e normale fruizione turistica della costa.

Il cronoprogramma dell’opera dovrà adattarsi all’economia della città e non viceversa: una stagione turistica compromessa da cantieri, rumori, deviazioni o limitazioni alla sosta potrebbe causare danni economici difficilmente recuperabili per centinaia di imprese.

Gli studi ambientali e le compensazioni

Particolare attenzione dovrà essere riservata agli aspetti ambientali. Prima della scelta definitiva dell’approdo dovranno essere resi pubblici gli studi sul sistema dunale, sulla falda, sul possibile cuneo salino, sull’erosione costiera, sulle praterie di Posidonia e sulla dispersione termica ed elettromagnetica dei cavi. Confesercenti chiede che tali studi siano verificati dagli enti competenti e che venga definito un sistema di monitoraggio indipendente, con dati accessibili alla cittadinanza.

Accanto alle tutele, l’associazione chiede benefici concreti per il territorio: un accordo vincolante tra società proponente, Comune, enti competenti e rappresentanze economiche e sociali, che preveda il finanziamento di comunità energetiche rinnovabili, impianti fotovoltaici, interventi di efficientamento energetico e strumenti per contribuire alla riduzione dei costi dell’energia per imprese e famiglie di Follonica.

«Non possono bastare compensazioni generiche o dichiarazioni di principio – sottolinea Biondi -. Servono impegni quantificabili, scadenze certe, risorse individuate e garanzie sul loro effettivo utilizzo a favore della comunità locale».

«Niente cambiali in bianco»

«Siamo disponibili al confronto e vogliamo contribuire a migliorare il progetto – conclude il direttore provinciale -. Ma su tutela della stagione turistica, salvaguardia ambientale, continuità dei servizi e compensazioni territoriali non possono esistere cambiali in bianco. Se questa infrastruttura sarà realizzata, Follonica dovrà uscirne più tutelata, più moderna e con benefici concreti e duraturi».