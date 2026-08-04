MASSA MARITTIMA – 15 persone con i cani al seguito. Tende piantate con picchetti e un enorme gazebo. È quanto hanno trovato, questo pomeriggio, gli uomini della polizia locale dell’Unione dei comuni e i carabinieri durante un controllo congiunto.

Campeggio libero davanti al cartello di divieto

15 turisti aveva scelto un luogo di alto valore paesaggistico come il Lago dell’Accesa, nel comune di Massa Marittima, per campeggiare. Non un’area attrezzata, che avrebbe avuto dei costi, ma campeggio libero, come si faceva forse negli anni 70. Senza bagni pubblici per lavarsi ed espletare eventuali bisogni, con i cani che possono mettere in pericolo la fauna, piantando in terra i picchetti per ancorare le tende.

I “turisti” non hanno neppure potuto accampare la scusa di non conoscere la normativa visto che erano tutti italiani.

Oltre alla tenda avevano montato un enorme gazebo di fronte al cartello che vietava proprio… il campeggio!

Identificati e multati

Il controllo costante fatto dalle forze dell’ordine e l’attenzione per un’area così delicata ha permesso un intervento tempestivo. La struttura è stata fatta rimuovere e i 15 campeggiatori abusivi sono stati identificati e multati.

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