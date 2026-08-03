RIBOLLA – Quarta vittoria maremmana per Roberto Basile del Marathon Bike al Trofeo della Stazione, gara di ciclismo amatoriale Acsi, andata in scena domenica mattina a Ribolla. La manifestazione è stata organizzata dal Marathon Bike in ricordo della strage di Bologna, con il patrocinio della Provincia di Grosseto e il sostegno della Banca Tema e Cantina Vini di Maremma.

La stessa era anche valida come ventesima prova del Corri in Provincia. Il via alle 9.30 al bar Chalet di Ribolla e l’arrivo dopo circa 70 chilometri a un chilometro da Montemassi. Temperatura ancora ai massimi livelli a rendere il tracciato a dir poco impervio sin dalle prime battute.

“E’ stata durissima – commenta il vincitore – mi alleno molto per adattarmi al caldo e oggi ha pagato”. Vari i tentativi di fuga ma a 15 km dalla fine, alla Castellaccia, è andata bene per sette ciclisti. “Sapevo di essere scarso in volata – ha continuato Basile – così a 5 km dall’arrivo ho attaccato da solo in prima persona, venivo da un periodo non facile e tagliare il traguardo per primo è una gioia immensa. Dedico questo successo ai miei compagni di squadra, a Barbara la mia compagna, che mi sopporta e supporta ogni giorno con Enrichetta”.

Per Basile, punto di forza del Marathon bike sia nel ciclismo che nel podismo, si tratta della quarta affermazione in zona dopo i trofei Molino a Vento, Montemassi e il Grilli. Al secondo posto si è piazzato Roberto Rocchi della Falaschi e Emanuele Sciamanna della Olimpia Cycling. Questi i premiati di categoria: Roberto Rocchi, Lorenzo Natali, Gioacchino Arcara, Mario Calagreti, Federico Colonna, Aleandro Salvini, Stefano Colagè e Fabio Alberi.

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