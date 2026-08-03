SCARLINO – Prima la lite, poi le botte, infine il lancio di oggetti contro l’auto in fuga con a bordo uno dei ragazzi. La notte tra sabato e domenica al Puntone di Scarlino è stata l’ennesima nottata agitata, e questa volta è finita con un ferito in ospedale.

La rissa nella notte

Intorno alle 2-3 del mattino un gruppo di ragazzi è arrivato alle mani, e uno dei coetanei è stato soccorso dall’ambulanza e trasportato in ospedale. La scena, con il lancio di oggetti contro l’auto in partenza, è documentata nel video pubblicato sul nostro profilo Instagram.

La protesta dei residenti

A raccontare l’ennesimo fine settimana difficile è un gruppo di cittadini, alcuni residenti, altri con la casa delle vacanze in zona. «La mattina troviamo feci, vomito, specchietti spaccati – dicono -. Abbiamo scritto anche alla sindaca».

Un fine settimana che, oltre alla rissa e ai danneggiamenti, ha visto anche un amplesso tra due ragazzini.

«Non si sono neppure appartati – racconta un a dei residenti – lo hanno fatto su un’auto parcheggiata nel parcheggio sterrato di un condominio. Erano giovani, sembravano minorenni».

La richiesta dei residenti è di maggiori controlli e presenza delle forze dell’ordine specie nel fine settimana.

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