GROSSETO – I consiglieri Andrea Vasellini e Alessandro Bragaglia intendono difendere una denominazione storica e partono dal consiglio comunale. «Difendere il Pastore Maremmano significa difendere un simbolo della nostra terra, della sua storia e della sua cultura». Dicono i consiglieri comunali della lista civica del sindaco Andrea Vasellini e Alessandro Bragaglia, che con questo obiettivo hanno presentato un ordine del giorno con cui chiedono il ripristino della storica denominazione “Pastore Maremmano-Abruzzese”, recentemente modificata in “Pastore Abruzzese-Maremmano”».

«L’atto impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi presso il Ministero dell’Agricoltura, la Regione Toscana e l’Enci affinché venga ripristinata la denominazione originaria – dicono i consiglieri – coinvolgendo gli enti territoriali, le associazioni di allevatori e il mondo agricolo e pastorale nella tutela di un patrimonio che appartiene non solo alla Maremma, ma all’intero Paese».

L’iniziativa ha già trovato attenzione e condivisione anche da parte di Forza Italia, «con il consigliere Baldi, a dimostrazione di come la difesa dell’identità maremmana possa rappresentare un valore condiviso al di là delle appartenenze politiche», ricordano Vasellini e Bragaglia.

«Rivolgiamo un particolare ringraziamento all’avvocato Santi Laurini, cultore della materia e profondo conoscitore della storia della razza, il cui contributo di idee e di approfondimento ha rappresentato un impulso fondamentale nella predisposizione dell’ordine del giorno», ricordano Vasellini e Bragaglia.

«Il Pastore Maremmano è uno dei simboli più autentici della nostra identità – spiegano Vasellini e Bragaglia – Difenderne il nome significa difendere secoli di storia, di tradizioni pastorali e di cultura rurale. La Maremma ha il dovere di tutelare le proprie radici e di valorizzare un patrimonio conosciuto e apprezzato in Italia e nel mondo».