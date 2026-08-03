ORBETELLO – Malore in spiaggia nel pomeriggio di oggi alla Giannella, nel comune di Orbetello, dove un uomo di 49 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Il malore alla Giannella e i soccorsi

L’allarme al 118 è scattato alle 17.03. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Albinia, che ha prestato le prime cure all’uomo e lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale di Orbetello. Per la gravità iniziale della situazione sono stati attivati anche l’elisoccorso Pegaso 2 e la Guardia costiera.

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Le condizioni

Al momento non sono note ulteriori informazioni sulle condizioni del 49enne né sulle cause del malore.

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