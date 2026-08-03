PORTO ERCOLE – Si parla di cucina. Questo piatto ci porta nel mare sul quale si affaccia la Maremma. Le fiche maschie a stocchetto sono un piatto dal sapore antico e dall’incredibile valore identitario, strettamente legato alla storia marinara dell’Argentario.

Tipiche di Porto Ercole, le fiche maschie a stocchetto sono filetti di “melù” (o potassolo) salati ed essiccati. Il “melù” o “potassolo” (Micromesistius poutassou, famiglia delle Gadidae) è un pesce di mare della lunghezza di circa 35-40 cm, sottile, di colore grigio-blu sul dorso e chiaro sul ventre.

Le fiche maschie non si trovano in commercio e vengono solitamente preparate a bordo dei pescherecci: tese un giorno o due per essere essiccate e poi vengono consumate. Ancora, però, resiste la tradizionale sagra dedicata a questo prodotto, che sarà riproposta proprio questa estate 2026.

In questo viaggio alla scoperta di questo piatto così unico, c’è una guida d’eccezione: la cuoca e ricercatrice Cinzia Bolognesi Piani.

Nata a Grosseto nel 1957, Cinzia Bolognesi Piani si forma inizialmente come musicista, diplomandosi in flauto traverso, e per oltre quarant’anni insegna Educazione musicale nelle scuole di Porto Santo Stefano. Entrata nel 2012 nell’Aici (Associazione insegnanti di cucina italiana) e armata di passione, inizia un rigoroso percorso di ricerca e finisce per abbracciare definitivamente il mondo della cucina. Oggi è un’affermata autrice per Innocenti Editore con tre libri all’attivo. L’ultimo: “Le cucine meticce della Maremma” (2025), ed è attualmente al lavoro sul suo quarto.

Oltre alla scrittura, Cinzia è uno dei volti della Maremma a essere apparsi in tv: per quattro stagioni è stata ospite fissa della storica rubrica “Eat Parade” su Rai 2 con Bruno Gambarotta, e interviene regolarmente in emittenti locali come voce autorevole per la storia gastronomica maremmana.

Ora però, veniamo alla ricetta.

Fiche maschie a stocchetto: la ricetta

Ingredienti (per 4 persone):

6 fiche maschie essiccate

2 spicchi d’aglio

1 rametto di rosmarino fresco

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

Mezzo bicchiere di vino bianco Ansonaco

250 g di polpa di pomodoro

1 peperoncino

3 patate di media grandezza

1 cucchiaio colmo di pinoli

Sale q.b.

Esecuzione:

Mettere a rinvenire le fiche maschie essiccate in abbondante acqua fresca per circa due ore. Trascorso il tempo necessario, scolarle, asciugarle accuratamente e tagliarle a bocconcini. In una padella di ferro scaldare l’olio extravergine di oliva e preparare un soffritto con l’aglio finemente tritato e gli aghi di rosmarino.

Unire quindi le fiche maschie e lasciarle rosolare per alcuni minuti, mescolando delicatamente. Sfumare con il vino bianco Ansonaco e, una volta evaporata completamente la componente alcolica, aggiungere la polpa di pomodoro, il peperoncino e le patate, precedentemente sbucciate e tagliate a pezzi regolari.

Nel frattempo tostare leggermente i pinoli in una piccola padella, senza aggiungere grassi, quindi unirli alla preparazione. Regolare di sale e proseguire la cottura a fuoco moderato per 15-20 minuti, fino a quando le patate saranno tenere e il sugo avrà raggiunto una consistenza morbida e ben amalgamata.

Servire la pietanza ben calda, accompagnandola, se gradito, con fette di pane toscano leggermente abbrustolito.

Fiche maschie a stocchetto: la storia del piatto

«Parlando della gastronomia argentarina e, in particolare, della tradizione della conservazione del pesce, non si può prescindere da quello che rappresenta forse il prodotto più identitario di Porto Ercole: la fica maschia a stocchetto – racconta con trasporto Cinzia Bolognesi Piani – Si tratta di filetti di melù (o potassolo) salati ed essiccati, un pesce della famiglia del merluzzo le cui carni chiare e delicate presentano sorprendenti analogie con il celebre stoccafisso nordico».

Le antiche origini di questo cibo parlano di fatica e ingegno: «Le fiche maschie venivano preparate direttamente a bordo dei pescherecci dai marinai: il pescato, eviscerato, veniva appeso ad asciugare al vento per uno o due giorni, trasformandosi in un prezioso alimento capace di conservarsi per mesi», prosegue Cinzia.

«Per molto tempo – racconta – hanno costituito una fondamentale risorsa alimentare, garantendo proteine di alta qualità a costi contenuti, specialmente d’inverno. E non sorprende che le si cucinasse esattamente come lo stoccafisso: una lunga e dolce cottura in un fondo aromatico per restituire morbidezza alle carni secche».

Oggi, però, si tratta di una specialità che rischia di scomparire. «La sua diffusione è rimasta confinata per ragioni storiche e geografiche quasi solo al territorio di Porto Ercole – spiega Cinzia – A questo isolamento si è aggiunta la normativa europea in materia sanitaria, che ha reso di fatto impossibile la commercializzazione delle fiche maschie preparate in mare col metodo tradizionale, relegandole nell’ambito dell’autoconsumo o di limitatissime produzioni locali».

Non bisogna inoltre sottovalutare il cambiamento dei tempi: «L’evoluzione del gusto contemporaneo sta facendo la sua parte – conclude Cinzia Bolognesi Piani – I giovani, abituati a sapori standardizzati, faticano ad apprezzare quegli aromi di mare così intensi e autentici che un tempo erano considerati autentiche prelibatezze. Oggi le vere fiche maschie a stocchetto sono quasi impossibili da trovare nei ristoranti locali. Rimane a Porto Ercole una bella Sagra per celebrarle, anche se spesso vengono servite fresche e fritte, mentre la magnifica e intensa preparazione “a stocchetto” continua a vivere solo grazie alla memoria casalinga e alla dedizione di una ristretta cerchia di estimatori».