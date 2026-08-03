ORBETELLO – Il coordinatore del gruppo civico “Insieme per Orbetello“, Mauro Pettini, dopo una serie di incontri con imprenditori locali e rappresentanti delle attività economiche del territorio, lancia un appello all’amministrazione comunale chiedendo interventi urgenti per migliorare i servizi e il decoro della città.

Pettini sollecita il sindaco Andrea Casamenti e la giunta comunale a procedere quanto prima con la riapertura dei bagni pubblici nel centro storico, ritenendo il servizio indispensabile soprattutto durante la stagione turistica.

«Non è pensabile che Orbetello sia priva di questo servizio pubblico – afferma Pettini – considerando che ogni giorno arrivano centinaia di turisti da tutta Italia. Il nostro Paese vive e lavora grazie al turismo e deve garantire servizi essenziali all’altezza delle aspettative di residenti e visitatori».

Il gruppo civico “Insieme per Orbetello” chiede inoltre «una maggiore attenzione alla pulizia delle strade cittadine. Tra le richieste figurano lavaggi più frequenti della pavimentazione con getti d’acqua e interventi di disinfezione delle aree interessate dai residui lasciati quotidianamente dagli animali».

Secondo Pettini, «tali interventi sono necessari per garantire migliori condizioni di igiene e sanità pubblica, contribuendo al tempo stesso a preservare il decoro urbano e l’immagine di Orbetello, soprattutto in un periodo di intensa affluenza turistica».