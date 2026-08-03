ROSELLE – «La vicenda della concessione dell’impianto sportivo di Roselle alla U.S. Grosseto è una questione tremendamente seria e complessa, che non può essere buttata in caciara come sta provando a fare il sindaco».

Così i consiglieri comunali di opposizione Leonardo Culicchi (Partito democratico), Carlo De Martis (Grosseto Città Aperta) e Giacomo Cerboni (Azione).

«Secondo Vivarelli Colonna nell’incontro di mediazione del 29 luglio non si sarebbe concluso alcun accordo tra le parti a definizione del procedimento. Peccato che a smentirlo siano proprio l’U.S. Grosseto e il suo assessore allo sport Fabrizio Rossi. Lo stesso 29 luglio la società sportiva comunicava alla stampa l’avvenuta “conclusione del percorso di mediazione con il Comune di Grosseto, che ha portato alla definizione dell’accordo per la gestione del centro sportivo”, esprimendo soddisfazione per “l’intesa raggiunta”. Sulla stessa linea l’assessore Rossi, il quale a sua volta dichiarava alla stampa: “Siamo soddisfatti che questo contenzioso tra amministrazione comunale e U.S. Grosseto non ci sia più”».

«Il sindaco probabilmente era al mare, altrimenti non si spiega come possa aver anche solo pensato di raccontare una balla così grande ai cittadini. Se nel frattempo è rientrato dalle vacanze, faccia in modo che ai consiglieri di opposizione siano messi a disposizione tutti i documenti relativi alla vicenda, fino ad oggi ingiustificatamente negati.

Quanto all’assessore Rossi, se avesse raccolto l’invito che gli avevamo rivolto nella Commissione del 27 luglio ad aggiornare l’incontro di mediazione del 29 luglio ad una data immediatamente successiva, per consentire le ordinarie verifiche documentali, tutto questo pasticcio non si sarebbe verificato. Evidentemente, però, il suo interesse ad appuntarsi in fretta e furia una medaglia sul petto è stato ancora una volta superiore all’interesse per la città».