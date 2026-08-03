GROSSETO. Diciamo che da sempre, personaggi del mondo dello spettacolo suscitano tra i fan comportamenti irrazionali ed esagitati. Esplodono euforie senza confini e gli argini del buon senso cedono alla furia delle loro avvenenze, facendo sì che le acque limacciose dell’esagerazione travolgano i normali equilibri. Senza montare in cattedra, annoiando con spicciole affermazioni e valutazioni socio-antropologiche, non possiamo non evidenziare però come queste agitazioni psicomotorie ci inducano ad alcune riflessioni.

Le donne, di fronte a certi maschi di… rappresentanza, non scherzano ed alcune si lasciano andare a espressioni colorite e senza veli! Non mancano epiteti forti e scatenati, come ad esempio “miracolo della Natura”, “bonone”, “verga d’oro”, appellativi che ci infastidiscono, toccando il nostro orgoglio e, confessiamolo, suscitando in noi un cincinnino d’invidia, per questo loro lasciarsi andare, senza inibizioni, nei confronti di un nostro consimile!

Qualche tempo fa ad esempio (volutamente non vogliamo pescare nella contemporaneità per non irritare o inorgoglire gli “straboni” del momento), uscito dalla cornucopia di Venere, c’era in circolazione un israeliano dal nome di Raz Degan. Come il carro dei Tespi, girava l’Italia, risvegliando nei vari locali emozioni e agitazioni di giovanissime, ma anche di signore attempatocce, alcune di loro provette “navi scuola” e con alle spalle copiose “campagne” di esercitazione.

Questo Raz Degan, grazie a filmettini televisivi, pubblicitari e comparsate in spettacoli di varietà, era riuscito a suscitare grande interesse, dando luogo tra le donne, così si raccontava, a crisi ipertensive, palpitazioni, addirittura… incontinenze urinarie. Il principe bruno, cui non sapevamo se sudassero e puzzassero i piedi, le ascelle, se soffrisse di alitosi, aerofagia o eruttazione, per molto tempo è stato comunque agli onori della cronaca e nei desideri dell’altra metà del cielo.

In quei tempi era quasi assurto al ruolo di Santo Patrono di tutti i “bononi” e “straboni” in circolazione in Italia e all’estero. Oggi ci sono altri nomi e personaggi, ma quel clima e quelle pulsioni non sono certo spariti. Ci chiedevamo allora e ci chiediamo ancora oggi: “Al di là del clamore e del successo che questi maschi registravano e continuano a registrare, saranno stati davvero, e quelli attuali continueranno a essere, tutto arrosto o… solo fumo!?”