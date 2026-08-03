RISPESCIA – Clorofilla Film Festival è la rassegna di cinema promossa da Legambiente, che celebra quest’anno il traguardo dei 25 anni di attività in Toscana, e non solo, confermando il suo cuore pulsante all’interno di Festambiente, la manifestazione nazionale dell’associazione ambientalista in programma dal 5 al 9 agosto nel Parco della Maremma (Rispescia, GR).

Filosofia

Clorofilla ha tracciato nel tempo una sua rotta, rinunciando a red carpet e photocall per mettere al centro le storie e le persone. Lo spazio del festival diventa così un luogo di condivisione e convivialità, dove registi e pubblico dialogano senza filtri sotto il cielo della Maremma.

“In questi venticinque anni abbiamo trovato la nostra strada” – spiegano gli organizzatori. “È una strada fatta di impegno davanti al grande schermo. Spesso i lavori più coraggiosi portano la firma di documentaristi indipendenti ed è esattamente a loro che vogliamo dare voce e palco. Siamo convinti che il valore del cinema risieda anche nelle proposte meno battute, capaci di accendere riflessioni profonde e inaspettate”.

Le anteprime nazionali e il programma a Festambiente

Il cartellone di quest’anno propone due anteprime nazionali:

· “Chernobyl 40” di Alessandro Tesei e Pierpaolo Mittica: un lavoro frutto di dieci anni di riprese, girato nelle aree contaminate a quarant’anni dal più grave incidente nucleare del secolo scorso.

· “A Round to a Palestinian Village” di Elia Andreotti: un documentario che segue un gruppo di giovani volontari impegnati in un progetto ambientale in Palestina.

Tra gli altri titoli in programma a Festambiente spiccano: “Maledetti vegani” di Fabrizio Gambardella, uno sguardo ironico ed etico sulla scelta vegan; “Equilibrio” di Fabrizio Santini, che racconta il ritorno alla terra e alla pastorizia di una giovane donna; la serie “Choose Earth” di Anne de Carbuccia, viaggio globale alla ricerca dei protettori della terra e l’omaggio alla montagna di “Affinità elettive” di Giovanni Danieli e Davide Terenzi.

In attesa delle proiezioni, le iniziative nell’uliveto

Come da tradizione, le proiezioni a Festambiente si attendono in un uliveto vissuto nella sua dimensione naturale. Tra gli alberi, al tramonto, si rinnova l’appuntamento con Johnny Palomba e le sue “recinzioni” cinematografiche in romanesco.

Spazio anche alla grande scrittura con il Premio Mattia Torre che si svolge a Viterbo nel mese di ottobre: una serata speciale vede protagonisti gli attori Cristina Pellegrino e Massimo De Lorenzo chiamati a parlare del premio insieme a Mauro Morucci del Tuscia Film Fest, a raccontare aneddoti e a leggere alcuni dei monologhi più celebri e amati dello sceneggiatore e regista scomparso prematuramente.

Le collaborazioni con altri festival

Si rinnovano inoltre le storiche collaborazioni con alcuni festival partner, tra cui Antropocine, Festa del Cinema di Mare, Saturnia Film Festival, Magna Graecia Film Festival, Terramara Festival e Cinema in Verde.

In particolare il Magna Graecia Film Festival ospita la premiazione del Premio De Seta, la sezione nata per volontà di Legambiente Catanzaro.

Dopo Festambiente: ancora documentari e film

Clorofilla però non si esaurisce con Festambiente ma proseguirà con le proiezioni fino a dicembre sia con la sezione generale (ambiente e sociale) che con quelle tematiche Agridoc, dedicata alle buone pratiche in agricoltura, Montanaria, che racconta il mondo legato alle terre alte e #Solounminuto, i cortissimi. In totale tra le diverse sezioni, i documentari del concorso saranno oltre 40.

Per celebrare questo venticinquennale, da settembre a dicembre prenderà il via la sezione speciale Clorofilla Rewind. Un viaggio nel passato che riproporrà alcuni dei titoli simbolo dell’epoca in cui Clorofilla ospitava un concorso di film di giovani autori, tra cui “Sangue” di Libero De Rienzo – che nel 2006 vide premiato Elio Germano – e “Private” di Saverio Costanzo.

Organizzazione

Clorofilla è un progetto di Legambiente Festambiente Aps realizzato in collaborazione con Kansassiti, mdm – Mediateca Digitale della Maremma, Clan, Giardino degli Arcieri, Storie di cinema, Arci, Cai Grosseto, Ccibo Maremma.

Sostegno

L’iniziativa ha il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e viene realizzata con il sostegno di Fondazione CR Firenze, Otto per Mille Chiesa Valdese, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Info e orari

· Iniziative nell’uliveto: ore 19:15

· Proiezioni cinematografiche: dalle ore 21:00

· Ingresso: gratuito

· Programma completo sul sito www.clorofillafilmfestival.it