FOLLONICA — Ottimo risultato per la squadra agonistica della Sezione di Follonica della Lega Navale Italiana alla regata nazionale RS500 disputata a Lido di Savio, organizzata dal Circolo Nautico del Savio.

L’equipaggio formato da Anna Mosso e Camilla Parrinelli ha conquistato il primo posto nella classifica assoluta, aggiudicandosi anche la classifica femminile. Secondo posto assoluto per Matteo Gorni, che ha gareggiato in equipaggio con l’allenatore Nedo Catinelli, sceso in barca per sostituire Raffaello Spadini, out per una frattura al piede. Terzo posto per Agata Ferini, in aiuto come prodiere a una barca di San Bartolomeo. Settima posizione per Folco Baronci e Filippo Buti.

“È stato bellissimo regatare insieme ai ragazzi che hai cresciuto — ha commentato il tecnico Nedo Catinelli —. Lottare con loro e insieme a loro: nessuno ha mollato mai. Sono davvero orgoglioso di ognuno di loro e di come affrontano tutto questo, con serietà e capacità. Navigare insieme a loro, e non osservarli soltanto dal gommone, mi ha convinto ancora di più che sono bravi. È uno sfinimento carico di emozione e soddisfazione.” Un pensiero, quello del tecnico, esteso anche alle famiglie, “per il sostegno fattivo e discreto che hanno sempre offerto”.