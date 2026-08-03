GROSSETO – L’Atletica Grosseto Banca Tema è pronta a vivere un’altra pagina importante della propria storia internazionale. Mattia Bartolini (foto in alto Grana/Fidal) vestirà infatti la maglia della Nazionale italiana ai Campionati Mondiali Under 20 di atletica leggera, in programma a Eugene, negli Stati Uniti, dove sarà impegnato nella gara di lancio del disco (1,750 kg), in programma sabato 8 agosto nello storico Hayward Field dell’Università dell’Oregon.

La presenza del discobolo biancorosso costituisce un importante riconoscimento del percorso tecnico svolto nelle ultime stagioni e gli consentirà di confrontarsi con i migliori specialisti Under 20 del panorama internazionale. Bartolini si presenta ai Mondiali con un primato stagionale di 57,62 metri, misura che lo colloca al 23esimo posto tra gli iscritti, il classe 2008 sarà uno degli 8 atleti europei al via da primo anno di categoria, dato che, se vogliamo proiettarci ancora piu avanti, fa ben sperare anche in ottica 2027, quando il grossetano potrà sperare in grande per i Campionati Europei U20 di Bydgoszcz. A guidare la lista stagionale è il giamaicano Joseph Richard Salmon con 67,55 metri, davanti all’estone Sten-Erik Iir (63,41) e al polacco Jakub Rodziak (63,28).

La delegazione italiana ha raggiunto gli Stati Uniti nei giorni scorsi con un volo Roma Fiumicino–Denver, seguito dalla coincidenza Denver–Eugene, dove gli azzurri stanno completando la fase di rifinitura in vista dell’inizio delle competizioni fissato per la serata italiana del 5 agosto.

Le gare si svolgeranno all’Hayward Field, uno degli impianti più prestigiosi dell’atletica mondiale. Inaugurato nel 1919 e completamente riqualificato nel 2020, lo stadio dell’Università dell’Oregon è considerato un punto di riferimento internazionale per tradizione, organizzazione e qualità degli impianti. Ha ospitato numerose edizioni dei Trials olimpici statunitensi e, nel 2022, i Campionati Mondiali assoluti, primi nella storia disputati negli Stati Uniti. Eugene è inoltre conosciuta come “TrackTown USA”, denominazione che testimonia il profondo legame della città con l’atletica leggera. La città è indissolubilmente legata anche alla figura di Steve Prefontaine, il leggendario mezzofondista statunitense cresciuto all’Università dell’Oregon sotto la guida di Bill Bowerman, cofondatore della Nike. Prefontaine si allenava abitualmente all’Hayward Field e il suo spirito competitivo ha contribuito a trasformare Eugene in uno dei luoghi simbolo dell’atletica mondiale. Ancora oggi la sua eredità è celebrata attraverso il Prefontaine Classic, tappa della Wanda Diamond League e uno dei meeting più prestigiosi del circuito internazionale.

La spedizione azzurra vedrà inoltre una significativa presenza di tecnici dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Francesco Angius, responsabile del settore lanci della società e allenatore personale di Mattia Bartolini, è presente a Eugene nello staff tecnico della Nazionale con cui collabora da anni e seguirà l’intero comparto dei lanci durante la manifestazione. Fa parte dello staff azzurro anche Andrea Presacane, collaboratore tecnico nel settore della velocità con particolare riferimento alle staffette. Una doppia presenza che conferma la qualità del lavoro svolto quotidianamente dalla società maremmana, non solo nella crescita degli atleti, ma anche nella formazione di tecnici impegnati ai massimi livelli internazionali.

L’appuntamento con le qualificazioni della gara di Lancio del Disco è in programma per la serata italiana di sabato 8 agosto. Bartolini, in base al raggruppamento che verrà sorteggiato poche ore prima della competizione, potrà scendere in pedana o alle ore 20:00 (Gruppo A) o alle ore 23:00 (Gruppo B). L’eventuale finale, a cui si qualificano i migliori 12, è fissata per domenica alle ore 21:10.

Le gare saranno visibili in diretta su RaiSport (Canale 58) o in diretta streaming gratuita sulla piattaforma Eurovision Sport.