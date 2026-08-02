Foto di repertorio

CAMPAGNATICO – È in corso un rave party nei boschi della località Montorsaio, in un’area conosciuta come La Nave. Secondo le informazioni disponibili, sul posto si sono radunate circa 500 persone (immagine di archivio).

L’area è presidiata dalle forze dell’ordine, che stanno monitorando costantemente la situazione. Sul posto sono presenti i Carabinieri, la Polizia di Stato e personale della Digos, impegnati nel controllo dell’evento.

Al momento non si registrano particolari criticità e la situazione risulta sotto controllo. Eventuali aggiornamenti saranno forniti qualora emergano nuovi sviluppi o vengano adottati ulteriori provvedimenti da parte delle autorità.