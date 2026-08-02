GROSSETO – Niente da fare per il Big Mat Bsc Grosseto, sconfitto due volte dal Bologna ai quarti di playoff della serie A Gold di baseball allo stadio Gianni Falchi. In gara uno non basta un ottimo Sireus (nella foto di Noemy Lettieri) agli ospiti, con gli emiliani che prevalgono 2-0. Dopo sette inning in cui i lanciatori partenti, Veliz Diaz per il Bologna (W, 8.0 IP, 2 H, 2 BB, 8 SO) e Sireus per i grossetani (6.0 IP, 2 H, 3 BB, 5 SO), hanno imbrigliato gli attacchi avversari, nell’ottavo tempo il match si sblocca prima con la volata di sacrificio di Vaglio e dopo con la battuta di Gamberini.

I felsinei, al cambio di campo, sostituiscono poi Veliz con Bassani che elimina Sellaroli, Caballero Sarmiento e Lopez Sayas (pur concedendo un singolo a Noguera) e chiude l’incontro.

In gara due, grazie anche a due prodezze di Newton, i locali replicano con un più equilibrato 4-3. La gara, rimasta sullo 0-0 nei primi cinque inning con i due partenti, Civit San Martin e Fabiani, che imbrigliano le mazze avversarie, si sblocca nel sesto attacco con la volata di sacrificio di Caballero Sarmiento.

Il Bologna ribalta lo svantaggio nel settimo inning con il fuoricampo di Newton e il singolo da 2 RBI di Lambertini. I maremmani acciuffano il pareggio nell’ottavo con i singoli di Noguera e Sellaroli e il doppio di Caballero Sarmiento. Al cambio campo il definitivo 4-3 dei rossoblù, con il secondo home-run (l’undicesimo stagionale) di Newton.

GARA UNO

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 000

Bologna Fortitudo: 000 000 02X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (0/4), Noguera 4 (1/2), Caballero Sarmiento 8 (1/4), Lopez Sayas 2 (0/4), Rizzi 9 (0/3), Di Persia 5 (0/3), Marucci 3 (0/3), Piccinelli DH (1/3), Severino Mooa 7 (0/3);

Fortitudo Bologna: Celli 9 (0/2), Vaglio 4 (0/1), Newton 6 (0/3), Gamberini 3 (0/4), Agretti DH (0/4), Borghi 7 (1/3), Dobboletta 8 (0/2), Liberatore 2 (0/3), Laise 5 (2/2).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (6.0 IP, 2 H, 3 BB, 5 SO), Torres Lopez (L, 2.0 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 4 BB, 2 SO);

Fortitudo Bologna: Veliz Diaz (W, 8.0 IP, 2 H, 2 BB, 8 SO), Bassani (S, 1.0 IP, 1 H, 1 SO).

Arbitro capo: Edoardo Ruffo

Arbitro 1B: Andrea Netti

Arbitro 3B: Alessandro Signifredi

GARA DUE

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 001 020

Fortitudo Bologna: 000 000 31X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Rizzi 9 (0/3), Noguera 4 (2/4), Sellaroli 6 (1/4), Caballero Sarmiento 8 (1/3), Lopez Sayas 2 (0/4), Di Persia 5 (1/3), Marucci 3 (1/4), Piccinelli DH (0/4), Severino Mooa 7 (1/3);

Fortitudo Bologna: Laise 4 (0/4), Celli 9 (0/3), Newton 6 (2/4), Gamberini 3 (0/3), Agretti 5 (1/4), Borghi 7 (1/4), Dobboletta 8 (0/2), Liberatore 2 (1/3), Lambertini DH (1/3);

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Fabiani (6.1 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 6 SO), Virgadaula (L, 1.1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 2 SO), Muscio (0.1 IP, 1 SO);

Fortitudo Bologna: Civit San Martin (6.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 9 SO), Crepaldi (1.2 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 3 SO), Bassani (W, 1.1 IP).

Arbitro capo: Andrea Netti

Arbitro 1B: Alessandro Signifredi

Arbitro 3B: Edoardo Ruffo