GROSSETO – Fine settimana e inizio della nuova settimana all’insegna del tempo stabile sulla provincia di Grosseto. Sia oggi, domenica 2 agosto, sia domani, lunedì 3 agosto, il sole sarà il protagonista, con temperature estive elevate ma senza particolari criticità. Soltanto nelle ore più calde potranno formarsi locali addensamenti sulle zone montuose dell’Amiata, senza fenomeni di rilievo. Le indicazioni del Centro Funzionale Regionale della Toscana confermano una situazione dominata dall’alta pressione, con venti generalmente deboli e mari poco mossi.

Domenica: giornata pienamente estiva

La giornata di oggi si presenta con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Maremma. Nel pomeriggio qualche nube potrà svilupparsi sui rilievi dell’entroterra, ma il rischio di precipitazioni sulla provincia di Grosseto resta molto basso. I venti saranno deboli settentrionali e il mare si manterrà calmo o poco mosso.

Lunedì: ancora sole e caldo

Anche domani il tempo cambierà poco. Prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con venti deboli e brezze lungo la costa nelle ore pomeridiane. Le temperature resteranno elevate, tipicamente estive, con caldo più intenso nelle aree interne rispetto al litorale.

Le temperature nelle diverse zone

Nel nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, sono attese massime comprese tra 31 e 33 gradi. Nel capoluogo Grosseto si toccheranno 33-35 gradi, con clima asciutto. Sull’Amiata le temperature saranno più contenute, con massime tra 26 e 29 gradi. Nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, il mare mitigherà il caldo con valori intorno ai 30-32 gradi.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: CFR Toscana