PUNTA ALA – Incidente a Punta Ala nella tarda mattinata di oggi, dove un’auto è finita contro la vetrina di un’attività commerciale. È successo intorno alle 11.40 in via della Moletta, nella frazione del comune di Castiglione della Pescaia, dove è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Follonica.

L’auto contro la vetrina

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Punta Ala, presenti sul posto, la conducente di una Porsche ha perso il controllo del veicolo, terminando la propria corsa contro la vetrina di un locale. Fortunatamente non si registrano feriti.

L’impatto ha provocato danni alla facciata dell’attività: danneggiati uno spigolo del fabbricato, alcuni tavoli esterni e la struttura della tenda ombreggiante.

La messa in sicurezza

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del fabbricato, verificando le condizioni della porzione interessata dall’urto. Sarà ora compito dei carabinieri ricostruire la dinamica e accertare le cause che hanno portato la conducente a perdere il controllo del mezzo.

LEGGI ANCHE: SCONTRO TRA AUTO E MOTO A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA